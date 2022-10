A Festa Mundial da Animação, que celebra a diversidade do cinema de animação, acontece este ano em Coimbra, a partir do dia 26, com um seminário, sessões em sala, exposições e prémios para os melhores filmes portugueses.

A Festa Mundial da Animação é uma iniciativa global que acontece em mais de 40 países em torno do Dia Mundial da Animação - a 28 de outubro - e à qual Portugal se associou desde 2002 através da Casa da Animação.

A festa portuguesa tem acontecido todos os anos em cidades diferentes, sendo desta vez em Coimbra, na Casa das Artes Bissaya Barreto e na Casa do Cinema.

Da programação, Regina Machado, da direção da Casa da Animação, destacou à agência Lusa a exibição, no dia 28, do filme "Nayola", primeira longa-metragem do realizador português José Miguel Ribeiro.

Nos dias 26 e 27 está previsto o seminário "Freeze Frame", "dois dias de intenso diálogo, debate e inquietação, sobre os temas mais pertinentes que os artistas encontram na criação da obra de arte que é um filme de animação", lê-se na programação.

As realizadoras portuguesas Regina Pessoa, Laura Gonçalves, Alexandra Ramires e Catarina Sobral, a autora polaca Joanna Kozuch, o animador britânico Paul Bush, a cantora Manuela Azevedo e o programador Fernando Galrito são alguns dos participantes.

Serão ainda exibidos filmes da maioria dos realizadores participantes.

Entre as 'masterclasses', haverá uma do autor brasileiro Eduardo Damasceno, que supervisionou a arte final do filme de animação "Wolfwalkers", de Tomm Moore e Ross Stewart; outra de João Moreira, cocriador do programa e série de humor "Bruno Aleixo"; e outra ainda de Rita Sampaio, animadora portuguesa cujo percurso já passou pelos estúdios Aardman.

Os Prémios Nacionais de Animação, atribuídos em três categorias - Profissionais, Escolas e Oficinas -, serão anunciados no dia 30.

Em 2021, a Festa Mundial da Animação aconteceu em Amarante e no ano anterior no Porto.