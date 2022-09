O festival internacional Beast, dedicado ao cinema da Europa Central e de Leste, apresenta uma seleção de 70 filmes na quinta edição, de 21 a 25 de setembro, no Porto, anunciou hoje a organização.

A programação completa foi hoje anunciada, com 28 curtas e médias-metragens na competição oficial, com “aposta em novos trabalhos de realizadores emergentes”, entre ficção, documentário e cinema experimental.

Fora da competição, a organização terá um foco no Montenegro, com 18 filmes, entre eles a obra de abertura do evento, “A Elegia de Laurel”, de Dusan Kasalica, em estreia nacional.

A Ucrânia será foco de um “programa especial”, como homenagem ao país dada a invasão do seu território, movida pela Rússia, com o “Highlight Ukraine!”, composta por “seis cineastas ucranianos talentosos e emergentes” e uma seleção do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Kiev, bem como “Stop-Zemlia”, de Kateryna Gornostai, premiado com o Urso de Cristal no festival de cinema de Berlim em 2021.

Entre as novidades está um ciclo dedicado a “representações visuais ‘queer’ da Europa de Leste na história moderna” e uma secção dedicada a “explorar o conceito de ‘lugar’”.

Organizado pela associação cultural Okna, em parceria com a Câmara do Porto, o Beast vai ter sessões no Passos Manuel, no Cinema Trindade, na Casa das Artes, no Espaço Okna e na Livraria Térmita.