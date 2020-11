Os projetores das salas de cinema das Galerias Avenida apagaram-se há mais de uma década, reativando-se agora a partir do festival Caminhos do Cinema Português, durante cerca de dois meses, entre novembro e dezembro, anunciou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A sala de cinema devoluta será reativada não apenas para o festival, onde vai acolher as seleções "Ensaios" (dedicada ao cinema produzido em contexto académico) e "Outros Olhares" (cinema experimental), mas também para sessões paralelas que antecedem e sucedem ao festival.

O espaço começa a ser explorado nesta quinta-feira, com a exibição de "Um Punk Chamado Ribas", de Paulo Antunes, contando também com "Hotel Império", de Ivo M. Ferreira, no sábado, numa sessão onde estará presente o realizador.

Em dezembro, estarão em exibição as mostras paralelas do festival "Filmes do Mundo", dedicada a filmes de países de baixa produção cinematográfica, e "Intervenção!", um ciclo com obras que procuram refletir, criticar e intervir em torno das mais diversas questões da sociedade.

"Não temos experiência em explorar uma sala. Vai ser uma experiência pioneira para a organização", disse à agência Lusa Tiago Santos, da direção do festival, referindo que o Caminhos comprou um projetor com um apoio parcial do Instituto do Cinema e do Audiovisual que será usado naquela sala.

A iniciativa vai durar cerca de dois meses, sendo que a organização gostava de poder continuar o trabalho de programação e dinamização daquele espaço em 2021, admitiu Tiago Santos.

Porém, "os preços do arrendamento da sala são inatingíveis", notou, considerando que a Câmara Municipal de Coimbra poderia "olhar para este projeto e apoiá-lo, criando aqui um espaço de programação comum para os cineclubes".

"Gostávamos que houvesse essa abertura da Câmara para reativar um espaço mítico e cheio de memórias como este", salientou.

O festival Caminhos decorre de 9 de novembro a 5 de dezembro. A secção principal de competição "Caminhos" decorre de 20 a 27 de novembro.