Sessenta filmes vão ser exibidos no 7.º Festival de Cinema Curt'Arruda, que se realiza de 16 a 18 de outubro no Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa.

Os 63 filmes, oriundos de 14 países, foram selecionados entre 600, que a organização do festival recebeu para esta edição, e vão ser exibidos em salas com lotação até 110 espectadores, para cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde no contexto da pandemia de covid-19.

Além de filmes, o festival conta com concertos e uma exposição.