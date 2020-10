O projeto artístico "I don’t like 5 PM", de Francisco Dias, venceu a competição Take One!, de Melhor Filme de Escola, do Curtas de Vila do Conde, anunciou hoje a organização do festival.

O filme constitui o trabalho final do realizador, para a conclusão da sua licenciatura em Som e Imagem, na Escola das Artes da Universidade Católica, no Porto, no passado ano letivo. "I Don't Like 5PM" retrata "a viagem de descoberta do primeiro amor, através de fotografias e vídeos pessoais", captados na Noruega, em Portugal e na Polónia.