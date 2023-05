O Festival de Cinema Curtas Vila do Conde vai mostrar, em julho, filmes do cineasta polaco Walerian Borowczyk e do romeno Radu Jude, revelou hoje a organização.

Sobre Walerian Borowczyk, cujo centenário do nascimento se assinala este ano, o Curtas Vila do Conde vai apresentar “um programa extenso” em curta-metragem, cruzando ficção, documentário e animação.

Apesar da sua prolífica obra, diz o festival, “Borowczyk continua a ser um mistério para a maioria dos espectadores de cinema”.

Na 31.ª edição, o Curtas Vila do Conde volta a programar filmes de Radu Jude, “dono de uma filmografia que equilibra o humor e a contundência”, focando-se apenas no trabalho em curta-metragem.

O Curtas Vila do Conde vai decorrer de 8 a 16 de julho.