João Canijo venceu o Urso de Prata Prémio do Júri no Festival de Berlim com "Mal Viver". O cineasta português estava pela primeira vez na competição deste festival, e logo com duas longas-metragens interligadas, que tiveram estreia em secções distintas: a premiada "Mal Viver" na competição oficial e "Viver Mal" na secção Encontros, dedicada a "novas visões cinematográficas".

O cineasta português agradeceu aos produtores e à equipa, que sublinhou ser composta quase integralmente por mulheres, reservando um agradecimento especial à sua "alma gémea e companheira artística" Leonor Teles, que no filme assumiu a direcção de fotografia, e às atrizes que mais uma vez se entregaram ao filme sem reservas.

No discurso de agradecimento, Canijo agradeceu à equipa de produção e distribuição, assim como à equipa que consigo criou o filme, "composta quase completamente por mulheres", nomeando em especial a diretora de fotografia, Leonor Teles.

"Para terminar, [agradeço] às mulheres que me deram a sua vida para este filme, as atrizes, são maravilhosas e deram-me a sua vida", afirmou o realizador português.

João Canijo esteve na competição deste festival com duas longas-metragens interligadas, que tiveram estreia em secções distintas: "Mal Viver" esteve na competição oficial e "Viver Mal" na secção Encontros, dedicada a "novas visões cinematográficas".

"Mal Viver" “é a história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações, que arrastam uma vida dilacerada pelo ressentimento e o rancor, que a chegada inesperada de uma neta vem abalar, no tempo de um fim de semana", lê-se na sinopse.

"Viver Mal" segue em paralelo àquela história, focando-se nos hóspedes que passam pelo hotel.

O elenco conta sobretudo com mulheres, com Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, às quais se juntam Nuno Lopes e Rafael Morais.

A produtora Midas Filmes descreve os filmes como “um dos mais ambiciosos empreendimentos artísticos dos anos mais recentes” no percurso de João Canijo. Ambos se estreiam nos cinemas portugueses a 11 de maio.

João Canijo já tinha estado presente noutros festivais de cinema de relevo, como Cannes, com “Noite Escura” (2004), Veneza, com “Mal Nascida” (2007) e San Sebastian, onde venceu dois prémios com “Sangue do meu Sangue” (2011).

O júri da competição internacional da Berlinale deste ano foi presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart e composto pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, pela realizadora alemã Valeska Grisebach, pelo romeno Radu Jude, pela diretora de 'casting' norte-americana Francine Maisler, pela realizadora espanhola Carla Simón e pelo realizador de Hong Kong Johnnie To.

"Mal Viver" “é a história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações, que arrastam uma vida dilacerada pelo ressentimento e o rancor, que a chegada inesperada de uma neta vem abalar, no tempo de um fim de semana", lê-se na sinopse. "Viver Mal" segue em paralelo àquela história, focando-se nos hóspedes que passam pelo hotel. O elenco conta com Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Nuno Lopes, Rafael Morais, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral.

Philippe Garrel, de 74 anos, arrebatou o troféu de Melhor Realização para "Le Grand Chariot", sobre as tentativas de uma família em manter a companhia de teatro de marionetas.

Além destes dois filmes, Berlim exibiu "Cidade Rabat", de Susana Nobre, descrito como “uma comédia melancólica sobre o luto”. A protagonista é Helena (interpretada por Raquel Castro), uma jovem adulta que tenta manter o rumo da sua vida, a relação com a filha adolescente e as rotinas do trabalho, depois da morte da mãe.

Berlim contou ainda com duas coproduções portuguesas: Os filmes "Last Things", de Deborah Stratman (coprodução com EUA e França) e “AI: African Intelligence”, de Manthia Diawara, numa parceria entre Portugal, Senegal e Bélgica.

Lista de premiados

PRÉMIOS DO JÚRI INTERNACIONAL

Urso de Ouro

"Sur l’Adamant"- Nicolas Philibert (França, Japão)

Urso de Prata Grande Prémio do Júri

Christan Petzold - "Afire" (Alemanha)



Urso de Prata Prémio do Júri

João Canijo - "Mal Viver" (Portugal)



Urso de Prata Melhor Realização

Philippe Garrel - "Le Grand Chariot" (França)



Urso de Prata para Melhor Interpretação

Sofía Otero - "20.000 Especies de Abejas" (Espanha)



Urso de Prata para Melhor Interpretação Secundária

Thea Ehrlich - "Till the End of the Night" (Alemanha)



Urso de Prata Melhor Argumento

"Music" - Angela Schanelec (Alemanha, França, Sérvia)



Urso de Prata Contribuição Artística

"Disco Boy" - Direcção de Fotografia de Hélène Louvart (França, Itália, Polónia, Bélgica)

SECÇÃO ENCONTROS

MELHOR FILME

"Here" - Bas Devos (Bélgica)

MELHOR REALIZAÇÃO

Tatiana Huezo - "The Echo" (México/Alemanha)

PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI (ex-aequo)

"Orlando, My Political Biography" - Paul B Preciado (França)

"Samsara" - Luis Patiño (Espanha)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

"The Echo" - Tatiana Huezo (México/Alemanha)

Menção Especial

"Orlando, My Political Biography" - Paul B Preciado (França)

MELHOR PRIMEIRO FILME

"The Klezmer Project" - Leandro Koch, Paloma Schachmann (Argentina/Áustria)

Menção Especial

"The Bride" – Myriam U Birara (Ruanda)

JÚRI INTERNACIONAL CURTAS-METRAGENS

Urso de Ouro para Melhor Curta-Metragem

"Les Chenilles" - Michelle Keserwany, Noel Keserwany (França)

Urso de Prata

"Dipped in Black" - Matthew Thorne, Derik Lynch (Austrália)

Menção Honrosa

"It’s a Date" - Nadia Parfan (Ucrânia)

Curta-Metragem candidata aos Prémios do Cinema Europeu

"Les Chenilles" - Michelle Keserwany, Noel Keserwany (França)