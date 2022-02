O primeiro grande festival de cinema do ano começou esta quinta-feira (10), em Berlim, com o propósito de abrir as portas ao público, com precaução, e de conciliar o cinema comercial com o de autor, destacou o júri.

A Berlinale é um evento que se vangloria de ocupar dezenas de salas de cinema na cidade e de vender milhares de bilhetes todos os anos.

Nesta 72ª edição, porém, teve a duração da competição para seis dias, revelando os premiados a 16 de fevereiro. A capacidade das salas também será menor, com reserva obrigatória.

A noite de abertura será com "Peter Von Kant", do francês François Ozon, uma espécie de homenagem ao filme "As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant" (1972), de Rainer Werner Fassbinder.

O júri: os cineastas Ryusuke Hamaguchi, Tsitsi Dangarembga e M. Night Shyamalan, o produtor Said Ben Said, a cineasta Anne Zohra Berrached, a atriz Connie Nielsen e o cineasta Karim Ainouz

"O papel da Berlinale é declarar que não há diferença entre o cinema comercial e o de autor", declarou o cineasta japonês Ryūsuke Hamaguchi, numa conferência de imprensa.

A sua opinião foi partilhada por outros membros do júri, presidido pelo cineasta M. Night Shyamalan.

"Quando se olha para a história [do cinema], não havia diferença entre as duas categorias", acrescentou Hamaguchi, um dos grandes nomes do cinema japonês atual, que viu o seu filme mais recente, "Drive My Car", receber quatro nomeações para os Óscares.

"Quando se faz um filme comercial, supõe-se que a história deva ser apenas para o público, para chocá-lo, ou fazê-lo rir", resumiu Shyamalan, realizador de sucessos como "O Sexto Sentido", "O Protegido", "Sinais" e "Fragmentado".

"O cinema independente é o de uma pessoa específica, uma nova perspetiva sobre o mundo. Sai-se da sala transformado, não se é mais o mesmo - embora seja mais difícil", acrescentou.

"A minha esperança é que as pessoas possam ver um pouco de mim [nos meus filmes] e que eu também consiga vê-los neles", explicou.

Homenagem a Isabelle Huppert

Isabelle Huppert em "Ela"

Poucas estrelas devem comparecer a Berlim. A francesa Isabelle Huppert, atriz que se destaca pelos seus papéis arriscados e controversos, receberá um prémio pela sua carreira.

O júri deve anunciar o tradicional Urso de Ouro de melhor filme em 16 de fevereiro.

A edição de 2021 da Berlinale decorreu virtualmente, um formato que foi dececionante para a crítica e para o público.

O Festival de Berlim deste ano "é um exercício de resistência", afirmou o diretor artístico Carlo Chatrian.

"Apenas quando os filmes são assistidos pelas pessoas [...] é que essa cultura [cinematográfica] tem todo o seu impacto", afirmou a diretora executiva do evento, Mariette Rissenbeek.

Além do francês Ozon, outros cineastas famosos disputam o Urso de Ouro, como a francesa Claire Denis ("Avec amour et acharnement"), Ursula Meier ("The Line") ou o sul-coreano Hong Sangsoo ("So-Seol-Ga-Ui Yeong-Hwa").

Dezoito filmes estão na mostra oficial, que inclui "Alcarrás", da espanhola Clara Simón, "Un año, una noche", do realizador espanhol Isaki Lacuesta, e "Manto de gemas", da mexicana Natalia López Gallardo.

O italiano Dario Argento, um nome consagrado do cinema de suspense, apresenta "Occhiali Neri", fora de concurso. Ele dirige a filha Asia, que no ano passado revelou num livro o seu traumático início na carreira de atriz.

A Berlinale dá amplo espaço para filmes experimentais e novos nomes, com vários eventos paralelos à mostra oficial.

"Mato seco em chamas", uma coprodução de Brasil e Portugal, dirigida por Adirley Queirós e Joana Pimenta, será exibido na mostra Fórum.

A imprensa alemã criticou a organização do evento, num momento em que aumentam os contágios de COVID-19 pela variante Ómicron.

O festival pode tornar-se uma "catástrofe" se se tornar um "evento super contagioso", criticou o jornal Berliner Morgenpost, enquanto o Die Zeit classificou o evento de "irresponsável".