Nenhum filme português está na lista dos 15 que fazem parte da competição principal pelo Urso de Ouro da 71ª edição do Festival de Berlim, anunciada esta manhã (11) pela organização.

A seleção inclui as antestreias mundiais de novos trabalhos de Celine Sciamma, Hong Sang-soo, Xavier Beauvois e até do ator Daniel Bruhl, na sua primeira experiência atrás das câmaras.

Com cinco filmes realizados ou co-realizados por mulheres, a principal secção junta "Albatros" (França, de Xavier Beauvois), "Bad Luck Banging or Loony Porn" (Roménia e outros países, de Radu Jude), "Fabian – Going to the Dogs" (Alemanha, Dominik Graf), "Ballad of a White Cow" (Irão, França, de Behtash Sanaeeha e Maryam Moghaddam); "Wheel of Fortune and Fantasy" (Japão, de Ryusuke Hamaguchi), "Mr Bachmann and His Class" (Alemanha, de Maria Speth), "I’m Your Man" (Aleamanha, de Maria Schrader), "Introduction" (Coreia, de Hong Sang-soo), "Memory Box" (França, Líbano e outros países, de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige), "Next Door" (Alemanha, de Daniel Brühl), "Petite Maman" (França, de Céline Sciamma), "What Do We See When We Look at the Sky?" (Alemanha, Geórgia, de Alexandre Koberidze), "Forest – I See You Everywhere" (Hungria, de Bence Fliegauf), "Natural Light" (Hungria e outros países, de Dénes Nagy), "Una Película de Policías" (México, de Alonso Ruizpalacios).

Fora de competição estão previstos os visionamentos especiais de títulos como "O Mauritano", com Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch; "French Exit", com Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges; "Best Sellers", com Michael Caine e Aubrey Plaza; e o documentário "Tina", sobre a artista Tina Turner.

O júri do festival será composto por seis premiados com o Urso de Ouro em edições anteriores.

Excecionalmente este ano sem presidente, a lista junta o iraniano Mohammad Rasoulof, premiado em 2020 por "There Is No Evil"; o israelita Nadav Lapid ("Sinónimos", 2019); a romena Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018); a húngara Ildikó Enyedi ("On Body and Soul", 2017); o italiano Gianfranco Rosi ("Fogo no Mar", 2016) e a bósnia Jasmila Žbanić ("Grbavica", 2006).

A 71ª edição do Festival acontecerá em duas partes por causa do contexto pandémico: de 1 a 5 de março, haverá uma competição online e a entrega dos prémios, destinada aos profissionais do setor, júris e imprensa especializada; e de 9 a 20 de junho, na expectativa de que a pandemia esteja mais controlada, decorrerão sessões abertas ao público, em princípio em salas e ao ar livre. Neste segundo período também serão entregues fisicamente os prémios.

Em relação a outras secções do Festival, na competição de curtas-metragens estão os filmes "Luz de Presença", de Diogo Costa Amarante, e "Nanu Tudor", da realizadora moldava Olga Lucovnicova, com coprodução entre Portugal, Bélgica e Hungria.

Para Diogo Costa Amarante, é a terceira vez que compete neste festival, depois de ter estado nomeado em 2014, com "As rosas brancas", e em 2017 com "Cidade pequena", que lhe valeu o Urso de Ouro de Melhor Filme, o prémio máximo em Berlim.

Na secção Fórum está, em estreia mundial, a longa-metragem "No táxi do Jack", de Susana Nobre.

No programa Fórum Expandido, no qual o cinema se estende para outras expressões artísticas, estão "Mudança", do realizado luso-guineense Welket Bungué, "Night for day", da artista visual britânica Emily Wardill, com coprodução luso-austríaca, e a produção portuguesa "13 ways of looking at a blackbird", da realizadora brasileira Ana Vaz.

Já o filme "Rock Bottom Riser", do realizador norte-americano Fern Silva, de ascendência portuguesa, integra a competição Encontros do Festival de Cinema de Berlim.

Na semana passada, anunciou-se a seleção da 19.ª edição da 'Berlinale Talents', um programa de formação, conversas e encontros, destinado a 205 profissionais de 65 países, entre os quais os realizadores portugueses Paulo Carneiro e David Pinheiro Vicente e a "designer" de som portuguesa Inês Adriana.

A eles juntam-se a realizadora canadiana Joelle Walinga e a produtora brasileira Janaina Bernardes, que trabalham com Portugal.