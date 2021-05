O novo filme de Wes Anderson, "The French Dispatch", competirá pela Palma de Ouro do Festival de Cannes, que se realizará em julho, anunciaram os organizadores eesta sexta-feira.

O filme, que reúne atores consagrados como Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet e Adrien Brody, deveria ter estreado na edição do ano passado, anulada devido à pandemia.

Filmada no sudoeste da França, país onde o realizador vive há muitos anos, "The French Dispatch" é uma compilação de histórias publicadas numa revista dos EUA que circula numa cidade fictícia do século XX, segundo a sua sinopse.

Anderson, de 52 anos, construiu ao longo de cerca de 10 filmes como "Grand Budapest Hotel" (2014), vencedor de quatro Óscares, e "Ilha dos Cães" (2018) um universo melancólico marcado pelos planos de simetria perfeita.

O filme do norte-americano é o terceiro a ser incluído na competição do Festival de Cannes, que acontecerá entre 6 e 17 de julho. Também já foram anunciados "Annette", do francês Leos Carax, que abrirá a competição, e "Benedetta", do holandês Paul Verhoeven.

A restante programação será revelada a 3 de junho.