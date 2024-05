O realizador ucraniano Sergei Loznitsa regressa esta quinta-feira a Cannes com "The Invasion" ("A Invasão"), um documentário que capta o absurdo da guerra dois anos depois de as tropas russas terem invadido o seu país natal.

“Queria mostrar como a guerra transforma um país, uma sociedade”, disse à France-Presse o veterano de Cannes, de 59 anos.

"A guerra é sempre absurda. É uma loucura por definição. Uma doença psiquiátrica", acrescentou.

Através de uma série de vinhetas, o filme – exibido fora de competição – examina como isso se infiltra na vida quotidiana.

No supermercado, dois soldados conversam sobre quanto ganham, tal como dois colegas numa máquina de café do escritório.

Na câmara municipal, namorados fazem fila para casar, ela com um vestido branco e ele com um uniforme militar.

Concebido como uma série de despachos urgentes para transmitir “uma tapeçaria de vida” no país devastado pela guerra, Loznitsa começou a trabalhar nisto desde os primeiros dias da invasão de fevereiro de 2022 como uma questão de “dever”, embora quisesse evitar a propaganda.

Sergei Loznitsa em Cannes a 16 de maio de 2024

Loznitsa foi expulso da Academia de Cinema Ucraniana em 2022 depois de criticar o seu boicote a todos os filmes russos em resposta à invasão, posição que ainda defende.

Ele mora no exterior e teve que enviar uma pequena equipa ao país para filmar.

Numa cena, a câmara capta pilhas de livros dos grandes nomes da literatura russa Fiódor Dostoiévski e Lev Tolstói numa passadeira rolante em direção a uma trituradora.

“É uma cena muito dolorosa para mim”, disse o artista ucraniano de raízes bielorrussas que passa o seu tempo entre a Alemanha, a Lituânia e a Holanda.

“Conheço a loja, conheço os livros, tive-os na minha mesinha de cabeceira durante a minha infância”, diz.

Loznitsa fez filmes de ficção e documentários desde que trocou a matemática aplicada pela produção cinematográfica na década de 1990.

Ele foi o primeiro cineasta ucraniano a passar pela passadeira vermelha de Cannes quando o seu filme "A Minha Alegria foi exibido na competição principal em 2010.

“O Nevoeiro” também concorreu dois anos depois, assim como “Uma Muler Doce" em 2017.

Ele exibiu ainda "A Praça", um documentário sobre a revolução pró-UE de Kiev, em Cannes em 2014.

Para "The Invasion", Loznitsa diz que instruiu a sua pequena equipa - um operador de câmara, um assistente de câmara e um engenheiro de som - a simplesmente observar e manter a câmara a trabalhar.

O resultado é um filme desprovido de entrevistas, narração ou música.

“Não gosto de interferir no meu material. Não quero corrompê-lo com nada”, explicou.

"Desta forma... o espectador torna-se parte da tragédia", salientou.