A 11.ª edição do Arquiteturas Film Festival 2024, sob o tema "Aprender a Desaprender", vai apresentar novas perspetivas sobre o papel da disciplina na formação do ambiente construído, entre 27 e 30 de junho, no Porto, anunciou a organização.

Através de uma seleção de filmes, debates e instalações, a edição do certame deste ano "posiciona-se como uma plataforma para discutir questões prementes", apresentando três secções: Realizadores Convidados, Programa Oficial e Programa Experimental.

Este ano, os realizadores convidados são a dupla Ila Bêka e Louise Lemoine, também produtores e editores que têm trabalhado juntos nos últimos dez anos sobre temas ligados à arquitetura e o ‘design’.

"A arquitetura acolhe culturas e pessoas de todos os quadrantes da vida. No entanto, nem sempre considera questões prementes como a justiça social, a crise ecológica e a descolonização, em detrimento de um paradigma ocidental dominante na educação e prática da arquitetura", aponta a organização, da responsabilidade de Paulo Moreira, do Instituto.

Criado em 2013, o Arquiteturas Film Festival, primeiro festival internacional em Portugal a exibir documentários, filmes experimentais, de ficção, e de animação sobre arquitetura, decorreu inicialmente em Lisboa, e em 2022 passou para o Porto.

Nesta 11.ª edição, o público vai ser convidado para "uma viagem cinematográfica através das complexidades da produção do conhecimento arquitetónico e do seu impacto social", e a forma "como a arquitetura pode corajosamente reimaginar a representação convencional, questionando as práticas extrativistas e desmantelando as narrativas coloniais".

A primeira edição do Arquiteturas Film Festival, fundado por Sofia Mourato, decorreu em Lisboa, concebido pela Do You Mean Arquitecture (DYMA), e exibiu 110 filmes de todo o mundo, abordando temas como o urbanismo, ecologia, sociedade, ‘design’, história, utopia e tecnologia, entre outros.