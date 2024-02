O Festival Internacional de Cinema de Berlim, que começou no dia 15 e decorre até domingo, luta dentro e fora dos ecrãs com o peso do passado nazi e a ameaça de uma extrema-direita reemergente.

A 74ª Berlinale, como o evento é conhecido, tem a reputação de confrontar as realidades políticas de frente com filmes de grande repercussão e debates acalorados.

A realizadora alemã Julia von Heinz reuniu uma dupla improvável, a atriz norte-americana Lena Dunham e o britânico Stephen Fry, para o seu drama "Treasure" ("Tesouro"), sobre um sobrevivente do Holocausto que regressa à Polónia com a sua filha jornalista.

Inspirado numa história real, o filme mostra a sua jornada após a queda da Cortina de Ferro, após décadas do silêncio familiar sobre o período nazi.

Fry interpreta o aparentemente jovial Edek em busca de uma ligação com a sua tensa filha Ruth (Dunham).

A viagem leva-os à casa de infância de Edek, em Lodz, onde fazem a arrepiante descoberta de que uma família que vive no seu antigo apartamento ainda usa o serviço de chá de porcelana, os talheres e um sofá de veludo verde dos seus pais, que os abandonaram quando foram deportados.

Temendo que seja a última oportunidade de registar as suas memórias, Ruth convence Edek a regressar a Auschwitz.

Uma nova perspetiva

Lena Dunham, Julia von Heinz e Stephen Fry

Falando após uma sessão calorosamente recebida, Von Heinz disse que um aumento dos incidentes antissemitas após o início da guerra em Gaza a estimulou a terminar o filme a tempo da Berlinale.

Ela rejeitou sugestões de que havia filmes "suficientes" sobre o período nazi.

“Nunca haverá histórias suficientes para contar sobre isto e acho que estamos a dar uma nova perspetiva”, disse.

Fry acrescentou: “Embora a história possa não se repetir, como alguém disse uma vez, [ela] rima e há sentimentos semelhantes agora, como sabemos, a surgirem”.

O ator, que teve vários parentes mortos em Auschwitz, disse que foi “uma sensação extraordinária” filmar cenas fora do antigo campo de extermínio.

Dunham, que também perdeu antepassados ​​no Holocausto, insistiu que as suas lições estão enraizadas na experiência judaica e transcendem-na.

“É importante reconhecer que a extrema-direita, seja aqui ou nos EUA... há uma quantidade incrível e chocante de retórica antissemita e também há uma quantidade chocante de retórica islamofóbica, retórica anti-negra, retórica transfóbica”, notou.

“O objetivo é isolar as pessoas com base nas suas identidades e fazê-las sentirem-se desumanas e essa é uma história universal, infelizmente”, acrescentou.

Super-heróis da Resistência

"From Hilde, With Love"

"From Hilde, With Love", protagonizado por Liv Lisa Fries, da série de sucesso internacional "Babylon Berlin", também estreou no festival durante o fim de semana.

Conta a história verídica de Hilde Coppi, membro do grupo de resistência antinazi "Orquestra Vermelha", que deu à luz um filho na prisão enquanto aguardava a sua execução por "alta traição" em 1942.

O realizador Andreas Dresen cresceu na antiga Alemanha de Leste comunista, uma região onde a extrema-direita AfD está preparada para obter fortes ganhos em importantes eleições regionais no final deste ano.

Na conferência de imprensa, recordou que, na escola, os membros da Resistência eram frequentemente retratados como “super-heróis” grandiosos, o que significava que muitos se sentiam incapazes de ter coragem semelhante para enfrentar as autoridades.

Fries, cujo retrato intenso da sua personagem impressionou os críticos, disse que Coppi se juntou à Orquestra Vermelha na tentativa de sabotar o esforço de guerra nazi com base num sentido básico de certo e errado.

“Não foi apenas decência, mas também um sentido de solidariedade – vale sempre a pena defender a solidariedade”, disse.

Dresen removeu do seu filme imagens históricas conhecidas do cinema sobre nazis, como "as bandeiras ondulantes com a suástica e o bater das botas de cano alto".

“O terror político faz parte do nosso presente e, infelizmente, não está tão longe quanto gostaríamos. Realmente gostaria que este filme não fosse tão atual", notou.

"From Hilde, With Love" é um dos 20 filmes que concorrem ao prémio principal do Urso de Ouro do festival, que será conhecido no sábado.

Compromisso com a "empatia"

O realizador Andreas Dresen com os atores Liv Lisa Fries e Johannes Hegemann

Os dois filmes estrearam durante um debate intenso sobre se a Berlinale deveria continuar a convidar políticos da AfD para as suas galas.

Uma revelação bombástica no mês passado – de que membros do partido participaram numa reunião fora de Berlim, na qual foram discutidas deportações em massa de estrangeiros e de cidadãos alemães “mal assimilados” – aumentou os riscos.

Depois de inicialmente insistir que os representantes eleitos deveriam comparecer, a Berlinale voltou atrás e desconvidou cinco responsáveis ​​da AfD, citando o seu compromisso com a “empatia, consciência e compreensão”.

A medida foi amplamente elogiada pela comunidade artística, mas houve dissidentes que argumentaram que a cultura democrática significava tolerar até opiniões ofensivas.

A atriz mexicana-queniana Lupita Nyong'o, a primeira presidente negra do júri do festival, foi questionada se teria comparecido à cerimónia de abertura na quinta-feira na presença de autoridades de extrema-direita.

“Estou feliz por não ter que responder a essa pergunta. Estou feliz por não ter que estar nessa posição", foi a reação.