O cineasta francês (de origem americana) Eugène Green foi expulso do Festival de San Sebastián após não cumprir as medidas de segurança contra a COVID-19.

Segundo o comunicado da organização, Eugène Green recusou cinco vezes os pedidos para colocar a máscara e de forma correta durante a antestreia na quarta-feira à noite do seu novo filme "Atarrabi Et Mikelats".

Os elementos do festival do País Basco acabaram por pedir-lhe para abandonar a sala e chamaram a polícia. Foi apresentada queixa, o que significa que pode ser multado.

O comunicado dá ainda conta que foi suspensa a acreditação do realizador de 73 anos e o estatuto de convidado "pela sua falta de respeito pelas medidas acordadas com as autoridades de saúde e aos funcionários do Festival e por colocar a saúde dos espectadores e da equipa do filme em risco durante e após o visionamento".

A sessão de perguntas e respostas na sala continou apenas com os atores Lukas Hiriart e Saia Hiriart.

O Festival de San Sebastián começou a 18 de setembro e termina no sábado com fortes medidas de segurança contra a segunda onda de contágios do coronavírus na Espanha: o uso de máscara é obrigatória em todos os momentos e a capacidade das salas foi reduzida, de 40% a 60%.

Nascido em 1947, em Nova Iorque, Eugène Green partiu para a Europa no final dos anos 1960, com o intuito de se fixar em Inglaterra "para aprender inglês”. Acabou por se estabelecer definitivamente em Paris, multiplicando a sua atividade entre a escrita, o teatro e o cinema.

Desde 2004 que Green mantém uma ligação presencial com Portugal, tendo realizado "A Religiosa Portuguesa" (2009) e a curta "Como Fernando Pessoa Salvou Portugal" (2018).

Um amplo evento dedicado ao seu trabalho, que incluiu o lançamento de um livro, uma exposição, uma retrospetiva e a produção de um filme, "Lisboa Revisitada", decorreu entre novembro do ano passado e o início de fevereiro na Casa de Cinema Manoel de Oliveira, no museu Serralves.