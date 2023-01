O evento surge integrado na primeira edição do festival de arte na paisagem “CÔA - Corredor das Artes”, também organizado pela Rewilding Portugal, que vai acontecer em julho, no Grande Vale do Côa, ao longo de cinco semanas e fins de semana, em cinco municípios da região (Sabugal, Almeida, Figueira Castelo Rodrigo, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa).

Segundo a organização, o Do(C)ôa é “um festival de curtas-metragens ambientais/de natureza, que tem por objetivo promover, exibir e premiar obras audiovisuais em curta-metragem e/ou documentário, com foco em questões ambientais/de natureza, produzidas em qualquer parte do país”.

“O grande objetivo é promover os valores naturais, ecológicos, culturais e ainda a promoção ambiental e turística do Grande Vale do Côa”, referiu a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

As secções competitivas do Do(C)ôa – Nature Film Festival são abertas a filmes, documentários ou reportagens de televisão, com a duração máxima de 30 minutos, que tenham sido produzidos depois de 2018.

As obras a concurso têm de ser produzidas “por realizadores/produtores que vivam em Portugal (independentemente da sua nacionalidade) e cuja rodagem tenha também sido feita em Portugal”, referiu a Rewilding Portugal.

“Vai ser premiado o Melhor Realizador sem qualquer limitação de idade, que irá receber 1.000 euros de prémio, e o Melhor Realizador Jovem (até 30 anos de idade), que recebe 500 euros de prémio”, adiantou a organização.

O júri do festival vai ser composto por três elementos: um membro da Rewilding Portugal, uma personalidade do meio cinematográfico e ambiental de reconhecido mérito e uma personalidade do meio cinematográfico local/regional também de reconhecido mérito.

A inscrição das obras a concurso deverá ser efetuada ‘online’, até ao dia 31 de abril, através do preenchimento do formulário disponível em https://forms.gle/bX9F3eFbvDoJYn8NA.

A seleção dos finalistas que vão participar na mostra de cinema do festival será tornada pública até ao dia 01 de junho.

A mostra final, onde vão ser anunciados os dois grandes vencedores do Do(C)ôa – Nature Film Festival, irá acontecer em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, no dia 30 de julho.