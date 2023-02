O festival de cinema Fantasporto começa esta sexta-feira com a estreia do filme britânico de terror “Shepherd”, de Russel Owen, com a programação a localizar-se este ano no renovado Batalha – Centro de Cinema.

Esta é a 43.ª edição do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto, que contará com “86 antestreias absolutas”, um foco no cinema japonês, uma retrospetiva de cinema filipino, várias obras portuguesas em competição e tertúlias.

Entre os convidados do Fantasporto está o realizador e encenador estónio Elmo Nuganen, a propósito da denominada “trilogia Melchior”, de 2022, que conta com os filmes “Melchior the Apothecary”, “Melchior the Apothecary: The Ghost” e “Melchior the Apothecary: The Executioner’s Daughter”.

Dos filmes em competição, destaque ainda para a única produção portuguesa nas longas-metragens, com “S.Ó.S”, de Tiago Santos, protagonizado por Ivo Saraiva.

Os filmes portugueses na competição de curtas-metragens são "Horário em Branco", de Manuel Bernardo Cabral, "Quatro Estações", de Carlos Coelho Costa, "O Caso Coutinho", de Luís Alves, "Skull 3: A Film for a Death Metal Song", de Luís Miranda, "Regresso à Casa de Partida antes que a Partida Seja Definitiva", de André Almeida Rodrigues, "Incubus", de Tito Fernandes, "Sequioso de Vida: Victor de Sá", "Irritación", de Diogo Oliveira, e "Fissura", de Pedra Sena Nunes.

A sessão de encerramento do Fantasporto acontecerá a 4 de março, com o filme “Once upon a time in the future: 2121”, primeira obra da realizadora turca Serpil Altin.

De acordo com a programação anunciada, “cerca de 70 realizadores, produtores, atores, atrizes” confirmaram presença no festival.