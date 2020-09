O realizador japonês Takashi Miike, que dirigiu "Anjo ou Demónio", um dos filmes eleitos de Quentin Tarantino, vai participar no MOTELX, na sexta-feira, em 'live streaming', anunciou hoje (10) o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa.

"O realizador de culto fará uma muito esperada aparição no MOTELX à meia-noite desta sexta-feira, para um Q&A com os fãs do festival, em direto do Japão", lê-se no comunicado do MOTELX.

Segundo a organização do festival, será possível assistir à conversa na Sala 2 do Cinema São Jorge, moderada por Evrim Ersoy, um dos programadores do certame, e acompanhar a sessão através das redes sociais do MOTELX.