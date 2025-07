O Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa (MOTELX), em setembro, será dedicado às mulheres e inclui a criação do Prémio Noémia Delgado, que vai distinguir a produtora norte-americana Gale Anne Hurd, foi anunciado na quarta-feira.

A 19.ª edição do MOTELX está prevista de 9 a 15 de setembro, no Cinema São Jorge, e um dos destaques é a presença em Lisboa de Gale Anne Hurd, produtora e argumentista com "uma trajetória irrepetível" ao produzir, entre outros, os filmes “Aliens”, “O Abismo”, “Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento” e “Armageddon”.

Gale Anne Hurd receberá em setembro o Prémio Noémia Delgado para Mulheres Notáveis no Terror, criado pelo MOTELX para “recuperar a memória de autoras pioneiras — muitas vezes esquecidas — e, ao mesmo tempo, celebrar os novos talentos femininos que estão a redefinir o terror contemporâneo”.

O prémio é batizado com o nome da poeta e realizadora Noémia Delgado (1933-2016), “uma pioneira do fantástico no cinema português e do cinema de género feito por mulheres”, sublinha a organização.

A programação anunciada na quarta-feira volta a ter o cinema português como um dos pilares, nomeadamente com três longas-metragens, em competição pelo Prémio Méliès d’Argent - Melhor Longa Europeia: “Sombras”, uma estreia de Jorge Cramez no género de terror, “A Pianista”, de Nuno Bernardo, e “Crendices”, “o primeiro filme de terror inteiramente madeirense, realizado pelo grupo humorístico 4Litro”.

Ao prémio de Melhor Curta de Terror Portuguesa concorrem 12 filmes, “que testemunham a vitalidade do terror nacional” e que abordam questões sociais, como a precariedade habitacional em “O próximo passo”, de Pedro Batalha, ou a saúde mental em “Resut”, de Mafalda Jacob.

A representação portuguesa para o Prémio Méliès d’Argent para Melhor Curta-Metragem Europeia conta, entre outros, com “Grito”, de Luís Costa, as animações “Sequencial”, de Bruno Caetano, e “Amarelo Banana”, de Alexandre Sousa, e o filme “Borbulha”, de Fernando Alle.

Na secção “Sala de Culto”, o MOTELX faz uma primeira exibição portuguesa de “Los mil ojos del asesino”, um 'thriller' de espionagem de produção italo-espanhola, do realizador Juan Borsch, rodado em Lisboa poucos meses antes do 25 de abril de 1974.

Lisboa foi escolhida como cenário deste filme - também rodado em Barcelona e Roma, inspirado em James Bond e em artes marciais -, “por ser uma cidade economicamente acessível, onde os responsáveis políticos da época viam com bons olhos a oportunidade de projetar uma imagem positiva para o exterior”, explica o festival.

O MOTELX vai ainda exibir, entre outros, a comédia “A Useful Ghost”, de Ratchapoom Boonbunchachoke, premiada este ano na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, “Opus”, a estreia do jornalista Mark Anthony Green na realização, com Ayo Edebiri e John Malkovich no elenco, e o já anunciado filme brasileiro “Enterre seus mortos”, de Marco Dutra.

Em paralelo às sessões de cinema, o MOTELX acolhe, a 10 e 11 de setembro, a primeira edição do Digital Film Festival, “um espaço de troca e inovação entre os diferentes produtores de conteúdos audiovisuais”.