A curta-metragem "A Invenção do Amor", de António Campos, vai ser exibida no festival Il Cinema Ritrovato, que decorrerá este mês em Bolonha, Itália, revelou a Cinemateca Portuguesa.

O filme, de 1965 e restaurado pela Cinemateca, será exibido em Bolonha no dia 29, ao ar livre, numa sessão especial que incluirá a leitura integral do longo poema "A invenção do amor", do poeta cabo-verdiano Daniel Filipe, que inspirou a curta-metragem.

A leitura será feita pela atriz e realizadora italiana Alice Rohrwacher que, na página oficial do festival, recorda ter conhecido aquele poema em 2002: "Senti uma estranha urgência em dizer o poema a toda a gente, libertá-lo do meu quarto e levá-lo para as ruas, mostrá-lo a desconhecidos".