"Challengers", com Zendaya, é a primeira grande estreia nos cinemas adiada por causa da greve dos argumentistas e Hollywood.

O melodrama romântico realizado por italiano Luca Guadagnino ("Chama-me Pelo Teu Nome") era o filme de abertura do Festival de Veneza a 30 de agosto e teria a sua grande estreia a 15 de setembro nos EUA, chegando duas semanas depois às salas portuguesas.

Por causa da greve, a antestreia mundial foi cancelada e a estreia adiada para 26 de abril de 2024.

Veneza irá agora abrir com o filme italiano "Commandante", de Edoardo De Angelis, baseado na história verídica do comandante naval Salvatore Todaro durante a Segunda Guerra Mundial.

O adiamento deverá ser apenas o primeiro caso se prolonguem as greves em Hollywood, principalmente a dos atores, que também estão impedidos de fazer promoção aos filmes.

Num sinal de que não está a prever uma rápida resolução do conflito laboral, a revista Variety noticiou que o estúdio Warner Bros. está "fortemente a ponderar" adiar "Dune - Parte II" de 3 de novembro para o no que vem, assim como a versão musical de "A Cor Púrpura" e “Aquaman and The Lost Kingdom", com estreias respetivamente a 20 e 25 de dezembro.

Os adiamentos refletem o desafio que se coloca à indústria: "Challengers" está pronto, mas num mercado de sequelas e projetos baseados em propriedade intelectual de impacto global, os atores são imprescindíveis para a sua divulgação, principalmente Zendaya, a 23.ª pessoa mais seguida no mundo no Instagram.

A jovem atriz norte-americana, estrela em ascensão de Hollywood com a mais recente saga "Homem-Aranha" e a série "Euphoria", é Tashi Duncan, uma antiga estrela do ténis que se tornou treinadora, uma força da natureza que não se desculpa pelo seu jogo dentro e fora do campo.

Casada com um campeão numa maré de derrotas (Mike Faist, revelação da nova versão de "West Side Story"), a estratégia de Tashi para a redenção do seu marido toma um rumo surpreendente quando ele tem de enfrentar Patrick, um ex-melhor amigo já enferrujado (Josh O’Connor, o príncipe Carlos da série "The Crown) - e antigo namorado de Tashi.

À medida que o passado e o presente colidem e as tensões aumentam, Tashi tem de se questionar: qual será o preço a pagar pela vitória.

TRAILER LEGENDADO.