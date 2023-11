A Prime Video vai estrear em exclusivo o primeiro concerto da digressão de regresso da banda que nasceu nos "Morangos com Açúcar".

"D'ZRT: O Regresso 2023 - Ao Vivo Altice Arena" estreia-se a 25 de novembro no serviço de streaming. .

"A 29 de abril, os D'ZRT regressaram aos palcos numa Altice Arena esgotada para o primeiro concerto de uma tour que percorreu o país e esgotou salas. Num espetáculo cheio de emoções, Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira revisitaram as músicas mais icónicas da banda que nasceu nos 'Morangos com Açúcar'", lembra a Prime Video em comunicado.

O filme junta-se ao crescente catálogo de conteúdos portugueses da Prime Video, que inclui séries como "Morangos com Açúcar", "Operação Maré Negra", "Pôr do Sol", "O Clube", "PRAXX" ou documentários como "Factory of Dreams: Benfica", "Eu Amo o Benfica" e "Quintana: Um Guerreiro Extraordinário".