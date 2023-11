O documentário “Cesária Évora”, da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, sobre aquela artista cabo-verdiana, estreou na quarta-feira nos cinemas em França, avançou a Carrossel Produções.

"A estreia em França tem um significado especial, pois foi onde a lendária cantora alcançou o sucesso que a levou aos quatro cantos do mundo", reforçou a produtora em comunicado.

“Cesária Évora” conta com imagens de arquivo, gravações inéditas e testemunhos de quem privou com Cize, como era conhecida, dos tempos da pobreza ao reconhecimento mundial que chegou depois dos 50 anos.

Cesária Évora morreu a 17 de dezembro de 2011 e Ana Sofia Fonseca tomou a decisão de fazer um documentário uns dias depois do funeral, quando se deparou com a tristeza e a solidão que enchia o olhar das pessoas no ‘seu’ Mindelo, ilha de São Vicente.

Apaixonada pela voz de Cize, a realizadora debruçou-se essencialmente na pessoa, “uma mulher excecional” que “não se deslumbra com a fama, usa a fama para ajudar os outros”, contou Ana Sofia Fonseca no outono de 2022, aquando da estreia em Portugal.

O impacto da doença bipolar na vida de Cesária Évora é um dos aspetos inéditos do filme que mostra como esta mulher negra e pobre deu a volta ao destino.

O filme teve estreia mundial em 2022 nos Estados Unidos, no festival South by Southwest, e soma vários prémios, em particular prémios do público.

A obra foi distinguida com um Prémio Sophia pela Academia Portuguesa de Cinema, os prémios do público no Festival de Cinema de Valenciennes (França), no Festival IndieLisboa, no Festival Caminhos do Cinema Português (Coimbra) e ainda uma menção honrosa no Festival Internacional de Cinema de Cracóvia (Polónia).

“Cesária Évora” também já teve estreia nos Países Baixos.