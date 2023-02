A longa-metragem de animação "Os demónios do meu avô", de Nuno Beato, vai estrear-se nos cinemas portugueses a 04 de maio, revelou à agência Lusa o realizador.

"Os Demónios do Meu Avô" é a primeira longa-metragem de animação de Nuno Beato, produzida pela Sardinha em Lata, e tem argumento de Possidónio Cachapa e Cristina Pinheiro.

As figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho e a paisagem transmontana servem de inspiração para o imaginário do filme, feito em 2D e animação de volumes, cuja história se centra em Rosa, uma mulher que ruma à aldeia do avô para se reencontrar com o passado da família.

A narrativa acontece num aldeia imaginária em Vale do Sarronco, povoada de humanos, animais e seres fantásticos inspirados no universo singular da ceramista Rosa Ramalho (1888-1977).

O filme fala sobre "a forma como nos relacionamos com o outro e o que é que o dia-a-dia, o trabalho, o ‘stress’, nos tira em relação a isso. Neste caso a relação é entre Rosa e o avô. [...] O filme começa no momento em que Rosa tem a notícia de que o avô morreu. Para para pensar, tem necessidade de voltar à aldeia, voltar à terra, daí este lado todo de barro da estética", explicou o Nuno Beato à agência Lusa, aquando da produção.

"Os Demónios do meu Avô" contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e coprodução internacional com Espanha e França.

A longa-metragem já passou por vários festivais, nomeadamente o de Annecy, em França, e o Festival de Sevilha, em Espanha, país onde esteve nomeado este ano para os prémios Goya.

O filme chegará aos cinemas, semanas depois de passar, em março, pelo Monstra - Festival de Animação de Lisboa, onde estará na competição oficial.

O filme de Nuno Beato tem a estreia comercial nas salas portuguesas numa altura em que o cinema e animação tem estado em destaque, nomeadamente com a nomeação da curta "Ice Merchants", de João Gonzalez, para os Óscares, e no ano em que se assinala o centenário do primeiro filme português de animação, "O pesadelo de António Maria" (1923), de Joaquim Guerreiro.

Dá-se ainda o caso, raro e inédito no cinema português, de duas longas-metragens da animação portuguesa chegarem na primavera às salas de cinema: Além de "Os Demónios do Meu Avô", de Nuno Beato, também está prevista a estreia, já anunciada, de "Nayola", longa-metragem de José Miguel Ribeiro, a 13 de abril.