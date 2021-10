O filme "Nanu Tudor", da realizadora moldava Olga Lucovnicova, coproduzido pela Universidade Lusófona, está nomeado para os prémios da Academia de Cinema Europeu, revelou a organização.

O filme, que venceu este ano o Urso de Ouro em Berlim está nomeado na categoria de melhor curta-metragem europeia, dos prémios que são atribuídos anualmente pela Academia de Cinema Europeu.

Juntamente com "Nanu Tudor" estão nomeados "Bella", de Thelyia Petraki, "Displaced", de Samir Karahoda, "Easter Eggs", de Nicolas Keppens, e "In flow of words", de Eliane Esther Bots.

"Nanu Tudor" ("O meu tio Tudor", em tradução livre) é um documentário de vinte minutos, de pendor biográfico, no qual a realizadora aborda uma situação de abuso vivida na infância, no meio familiar e sobre a qual guardou segredo durante vários anos.

O filme foi produzido no contexto académico do programa europeu de mestrado DocNomads, do qual Portugal faz parte, através da Universidade Lusófona, juntamente com a Hungria e a Bélgica.

Nanu Tudor

"Nanu Tudor" teve estreia mundial este ano no festival de cinema de Berlim, onde arrecadou o prémio principal da competição de curtas-metragens, com o júri a sublinhar a coragem e a mestria com que Olga Lucovnicova filmou "a complexidade de um trauma de infância".

Olga Lucovnicova nasceu em 1991, na Moldávia, onde estudou cinema. Recebeu depois uma bolsa de estudo para o programa de mestrado em documentário DocNomads, parceria entre Bélgica, Hungria e Portugal.

A Academia de Cinema Europeu apenas divulgou os nomeados nas categorias de melhor curta-metragem e prémio revelação. Sabe-se também que serão atribuídos prémios de honra à cineasta dinamarquesa Susanne Bier e à húngara Márta Mészáros, além de um prémio de inovação para o realizador Steve McQueen pela série de filmes "Small Axe".

A 34.ª edição dos Prémios do Cinema Europeu está marcada para 11 de dezembro em Berlim.