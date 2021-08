"Hotel Transylvania: Transformania", o quarto e último filme da popular saga de animação dos monstros que fazem mais rir do que assustar, não deverá já estrear nos cinemas.

Segundo a Variety, a Sony Pictures Animation e a Amazon estão prestes a chegar a um acordo no valor de mais de 100 milhões de dólares para a animação ser lançada globalmente em streaming.

A Sony manterá os direitos para o "cinema-em-casa", canais de televisão e o lançamento nos cinemas da China.

Inicialmente, pensava-se que o quarto filme, previsto para estrear nas salas a 1 de outubro, iria passar para a data deixada vaga pelo adiamento de "Venom: Tempo da Carnificina", 23 de setembro, do mesmo estúdio.

Porém, o aumento de casos de COVID-19, liderados pela variante Delta nos EUA está a tornar inviável o lançamento de filmes para toda a família, já que as vacinas não estão disponíveis para menores de 12 anos.

De acordo com a Variety, após Nova Iorque tornar obrigatório estar vacinado para aceder a espaços fechados e outras cidades americanas a ponderarem o mesmo, a Sony começou a ponderar no início de agosto outras alternativas para o lançamento do filme.

Como o único grande estúdio de Hollywood sem plataforma de streaming própria, a Sony tem vendido vários filmes durante a pandemia: "Missão: Greyhound" foi para a Apple TV Plus, "An American Pickle" à HBO Max e "Happiest Season" à Hulu em 2020.

Já este ano, "Fatherhood", "The Mitchells vs. the Machines" e "Vivo" foram vendidos à Netflix e a nova versão de "Cinderella" à Amazon.

Embora sem o prestígio ou a boa publicidade das animações da Disney e da Pixar, os três filmes "Hotel Transylvania" foram grandes sucessos de bilheteira entre 2012 e 2018, rendendo mais de 1,3 mil milhões de dólares nos cinemas.

Segundo a sinopse oficial de "Hotel Transylvania: Transformania", os papéis vão inverter-se: quando a misteriosa invenção de Van Helsing, o "Raio Monstrificante", é usada de forma descontrolada, o Conde Drac e os seus amigos monstros são todos transformados em humanos e Johnny é que se torna um monstro!

Com esta troca de corpos, Drac, sem os seus poderes, e um Johnny exuberante, a adorar a vida como monstro, terão que se juntar e dar a volta ao mundo para encontrar uma cura antes que seja tarde demais - e antes que se enlouqueçam um ao outro.

"Hotel Transylvania: Transformania" é o primeiro que não é realizado por Genndy Tartakovsky (que se mantém como um dos argumentistas da história) e também sem Adam Sandler a dar voz ao Conde Drácula na versão original, substituído por Brian Hull, mas regressam Selena Gomez, Andy Samberg, Kathryn Hahn, Steve Buscemi, David Spade, Keegan-Michael Key e Jim Gaffigan.

VEJA O TRAILER.