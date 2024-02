Há um novo capítulo na controvérsia história dos bastidores da produção de "Road House".

Em dezembro do ano passado, surgiram notícias de que Jake Gyllenhaal estava "furioso" com a decisão da Amazon Prime Video de apenas lançar em streaming a 21 de março esta nova versão de "Profissão: Duro", o popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze.

Em mais uma impressionante transformação física, o ator surge no papel do antigo lutador de MMA Elwood Dalton (inspirado no original James Dalton), que vai trabalhar num bar com reputação duvidosa na Florida e descobre que "nem tudo é o que parece neste paraíso tropical".

Ao seu lado estão Daniela Melchior, Billy Magnussen e Joaquim de Almeida, além de Conor McGregor num papel proeminente, no que será a estreia no cinema do ainda atleta profissional da UFC.

TRAILER.



A 24 de janeiro, o realizador Doug Liman anunciou a intenção de boicotar a primeira apresentação mundial na sessão de abertura do Festival SXSW a 8 de março e, num longo depoimento publicado no Deadline, disse ter sido "enganado" quanto às perspetivas de lançamento do que diz ser "claramente" um filme feito para o grande ecrã.

Mas uma nova investigação da Variety publicada na quarta-feira diz que Liman e Gyllenhaal preferiram aceitar um orçamento mais elevado para o seu filme e o lançamento direto em streaming (e mais compensações diretas) em detrimento da estreia nos cinemas.

Nas duas versões desta controvérsia de bastidores existe um facto claro: "Road House" começou por ser um filme desenvolvido para o estúdio MGM tendo em vista a estreia nas salas de cinema.

Existem várias informações na nova notícia da Variety envolvendo o produtor Joel Silver (afastado durante a rodagem), o famoso agente Ari Emanuel e até Anthony Pellicano, um famoso investigador que cumpriu uma pena de prisão, mas o ponto-chave é este: quando a Amazon comprou a MGM em março de 2022, mudou a trajetória do projeto.

Metido num limbo, Jennifer Salke, chefe da Amazon Studios, salvou-o rapidamente e uma proposta foi apresentada à equipa, incluindo Gyllenhaal: fazer "Road House" por 60 milhões de dólares, garantindo a estreia nos cinemas, ou terem 85 milhões e o lançamento ser apenas em streaming. A segunda opção foi a escolhida.

Um maior orçamento também significa mais dinheiro à partida para produtores, realizador e estrelas principais, uma vez que, sem a estreia nos cinemas, não há as habituais compensações ligadas às receitas de bilheteira.

"Eles todos aceitaram o dinheiro", disse à Variety uma fonte que conhece os detalhes das negociações.

A 2 de agosto de 2022, um comunicado deixou claro qual era o plano: "Road House" era descrito como um "filme Amazon Prime Video" destinado a uma "audiência global".

A sugestão implícita na notícia da Variety é que, posteriormente, Liman, Silver e Gyllenhaal (a acreditar nas notícias de estar "furioso" com o lançamento apenas em streaming), quiseram o melhor dos dois mundos: ter mais dinheiro e fazer um filme tão "claramente" destinado ao grande ecrã (palavras do realizador) e com grande potencial de ser um sucesso de bilheteira que, independentemente do acordo original, seria impossível rejeitar a estreia nos cinemas.

No seu depoimento incendiário a 24 de janeiro, Liman não menciona nada disto: "Assinei contrato com a MGM para fazer um filme para o grande ecrã. A Amazon comprou a MGM. A Amazon disse para fazer um bom filme e veremos o que acontece. Fiz um bom filme. Fizemos de 'Road House' um 'sucesso estrondoso'".

"Contrariamente às suas declarações públicas, a Amazon não tem interesse em apoiar os cinemas. [...] A Amazon pediu-me a mim e à comunidade do cinema para confiar nela e nas suas declarações públicas sobre o apoio aos cinemas, e depois mudou de opinião e está a usar 'Road House' para vender acessórios de canalização", acrescentava.

Uma fonte disse à Variety que este depoimento caiu mal e foi "o último tiro" num projeto cheio de desentendimentos.

Reforçando qual era o acordo, a fonte disse: "É uma grande falta de respeito para todos os que trabalharam tão duramente nele. É um filme de STREAMING muito divertido".