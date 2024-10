A curta-metragem "Atom & Void", de Gonçalo Almeida, foi selecionada para a competição da 57.ª edição do Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, segundo a programação do certame a decorrer de 3 a 13 deste mês.

"The Hunt", 'curta' de animação em 3D de Diogo Costa, será também exibida extra-competição em estreia internacional em Sitges, na secção Anima't dedicada a curtas-metragens de produção recente, depois da estreia portuguesa no MOTELx - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, em setembro.

"Atom & Void", apresentado como "uma curta-metragem de ficção científica com uma aranha real", chega ao Sitges depois da estreia no Fantastic Fest, no Texas, EUA, onde na semana passada recebeu uma menção honrosa na secção ‘Fantastic Shorts’ (Curtas Fantásticas).

O filme, segundo a sua apresentação, "oferece um vislumbre da situação de um ser vivo, vítima das ações humanas" e "rejeita a supremacia da tecnologia sobre a arte no cinema, pois foi filmado com uma aranha real e cenários reais", com câmara, "sem dependência de inteligência artificial".

O realizador contextualiza "Atom & Void" na evidência de que "o verdadeiro impulso" por trás dos avanços tecnológicos "é a busca pelo domínio geopolítico", que vê como "principal instigador de conflitos em grande escala". "Como humanos, ainda não nos reconciliámos com a noção de igualdade entre nós. Além disso, somos superiores a outras espécies? O suficiente para as condenar através das nossas decisões? De uma perspetiva cósmica, todas as espécies são iguais.”

Gonçalo Almeida, realizador da longa-metragem "Faz-me Companhia", esteve no Festival de Sundance, em 2018, com a 'curta' "Thursday Night", inspirada no álbum "Thursday Afternoon", de Brian Eno, que lhe deu no mesmo ano o prémio de realização do Fantastic Fest, nos EUA, e o prémio de melhor 'curta' portuguesa no MOTELx, depois de estreada no Curtas de Vila do Conde.

O realizador fez parte do programa Talents do festival de Berlim, em 2019. No regresso ao festival norte-americano, em 2022, voltou a ser premiado pela realização da 'curta' "A Rapariga de Saturno". No ano passado, o seu projeto "O Advento" foi selecionado para o programa europeu de desenvolvimento de longas-metragens Less is More.

A 'curta' "Atom & Void" está também selecionada para os festivais Fantasmagoria, na Colômbia, e de La Roche-sur-Yon e Les Utopiales de Science-Fiction, em França, a acontecer entre outubro e novembro deste ano.

"The Hunt", de Diogo Costa, é um filme 3D de terror, de animação para adultos, que começou a ser desenvolvido sem quaisquer apoios financeiros e com o envolvimento 'pro bono' de artistas amigos de várias nacionalidades.

Presente no Festival de Annecy, em França, no passado mês de julho, quando ainda estava a terminar esta 'curta', Diogo Costa explicou à agência Lusa como o projeto tomou forma: "Trabalho na indústria do entretenimento para grandes produções americanas há uns anos. Trabalho como ‘concept artist’, [ou seja] o artista que desenvolve as personagens, os veículos, coisas desse género. […] Juntei uma série de colegas, fiz uns contactos. Era para ser uma coisa pequena, de alguns minutos, mas à medida que a coisa foi avançando e houve o passa palavra, cresceu”.

A meio do processo, a produtora portuguesa Cola Animation juntou-se ao projeto e “The Hunt” transformou-se numa obra colaborativa entre Portugal, Espanha, Países Baixos e Japão, com a participação de artistas que já passaram, por exemplo, pela série televisiva “Arcane” e pelo filme “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”.

Em Annecy, Diogo Costa contou que o seu próximo filme será também de terror, 3D, e aborda a relação das pessoas com a Internet, com as redes sociais e, de forma alegórica, com o poder abusivo de vigilância das empresas.