Pouco depois do início da cerimónia, a primeira boa notícia: o filme português "Listen", de Ana Rocha de Sousa, uma drama que envolve temas como imigração e adoção, conquistou o troféu 'Leão do Futuro - Luigi De Laurentiis', que distingue uma primeira obra, no valor de 100 mil dólares (84,4 mil euros). Após agradecer a Veneza por "não desistir do cinema", afirmou que "o mais importante é a mensagem" que está "a tentar espalhar". "Este filme não é apenas sobre a minha expressão como cineasta, é sobre a proteger aqueles que precisam de proteção. Este filme é dedicado a todas aquelas famílias que atravessam momentos muito difíceis e essa imensa dor", sublinhou.

Depois, a cineasta, comovida, não resistiu e deixou uma palavra em português para o final: "Obrigada ao ICA, eu quero agradecer ao ICA, à RTP, ao Rodrigo Areias do fundo do coração, não seria possível estar aqui se não fosse o Rodrigo. Aos meus pais, à minha família, à minha filha: Amália este filme é para ti".

O segundo momento alto foi logo a seguir, quando a cineasta Claire Denis, presidente do Júri da secção Horizontes, anunciou que "Listen" vencera o Prémio Especial do Júri. Desta vez, foi a produtora Paula Vaccaro, nascida na Argentina, a tomar a palavra, sublinhando, a propósito da história de imigrantes que está no centro do filme, não só a sua condição de neta de imigrantes italianos como também de imigrante no Reino Unido. Deixou também uma palavra para as mulheres, uma vez que o filme foi realizado, co-escrito e co-produzido no feminino: "O sistema foi feito sem contar connosco. Não está realmente quebrado, foi mesmo criado desta maneira. E nós queremos fazer parte disto, porque somos metade do mundo".