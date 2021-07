O filme de animação "Purpleboy", do realizador brasileiro Alexandre Siqueira e com produção portuguesa, venceu o Grande Prémio 2020 do Festival Internacional de Cinema de Animação Insomnia, em Moscovo, na Rússia, revelou a organização.

O festival, que terminou no domingo, teve uma dupla edição, com filmes de 2021 e também com o programa que deveria ter sido exibido em 2020, mas que acabou afetado pela pandemia da covid-19.

Na atribuição dos prémios relativos a duas edições, o festival entregou o Grande Prémio de 2020 ao filme "Purpleboy", uma curta-metragem de animação com coprodução entre Portugal, França e Bélgica, assinada pelo realizador Alexandre Siqueira, que nasceu no Brasil e cresceu e estudou em Portugal.

O filme, que já esteve indicado para os prémios norte-americanos Annie, aborda questões sobre identidade de género a partir da história de Óscar, um menino transgénero.

"Como Óscar está enraizado e seu corpo ainda está em desenvolvimento, seus pais não sabem o sexo da criança. No entanto, o pai tem certeza de que ele é um menino. Por outro lado, o instinto materno faz acreditar que é uma menina", sustenta o realizador na nota de intenções.

"Purpleboy" tem um percurso internacional em festivais que soma mais de vinte prémios, o mais recente dos quais em abril, no Animocje - Festival Internacional de Cinema de Animação, em Bydgoszcz, na Polónia.