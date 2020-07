Apesar de ter sido considerado um marco do cinema gay e elogiado pela comunidade LGBTQ, a mesma crítica também foi feita por alguns setores quando "Os Miúdos Estão Bem" chegou aos cinemas.

Nomeado para quatro Óscares, incluindo Melhor Filme, é uma comédia dramática à volta do casal formado por Julianne Moore e Annette Bening, mães de dois jovens (interpretados por Josh Hutcherson e Mia Wasikowska), que vê as relações familiares serem abaladas pelo contacto do doador de esperma (Mark Ruffalo).

Na mesma reportagem, a realizadora e co argumentista Lisa Cholodenko, que pertence à comunidade LGBTQ, disse considerar o tema "super interessante", mas apresentou outro ponto de vista, sugerindo que foram escolhas artísticas para um filme comercial.

"Costumo cair para o lado de 'é fazer de conta' e fica ao critério do cineasta decidir quem é mais convincente para esse trabalho. Portanto, não acho que seja mutuamente exclusivo. Embora queira fomentar pessoas gays a representar pessoas gays, pessoas trans, todo o tipo de pessoas 'queer', também existe uma expectativa comercial. São todas essas coisas", explicou.

A escolha de Julianne Moore e Annette Bening, acrescentou, não afastou a essência das personagens ou do filme.

"Podia sentir a sua homossexualidade. Não me pareceu falsa. Não senti que estava a colocar alguém numa roupa e a pedir para desfilarem como algo que era falso", defendeu.