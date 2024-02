Jake Gyllenhaal confirmou que o filme de ação "Road House" sempre esteve destinado a ser lançado apenas em streaming.

Em mais uma impressionante transformação física, o ator surge no papel do antigo lutador de MMA Elwood Dalton (inspirado no original James Dalton), que vai trabalhar num bar com reputação duvidosa na Florida e descobre que "nem tudo é o que parece neste paraíso tropical".

Ao seu lado estão Daniela Melchior, Billy Magnussen e Joaquim de Almeida, além de Conor McGregor num papel proeminente, no que será a estreia no cinema do ainda atleta profissional da UFC.

Os bastidores do filme de ação estão envolvidos numa polémica desde que o realizador Doug Liman anunciou que iria boicotar a primeira apresentação mundial na sessão de abertura do Festival SXSW a 8 de março.

Num longo depoimento publicado no Deadline, disse ter sido "enganado" quanto às perspetivas de lançamento do que diz ser "claramente" um filme feito para o grande ecrã.

Já em dezembro do ano passado, surgiram notícias de que Jake Gyllenhaal estava "furioso" com a decisão da Amazon Prime Video de apenas lançar em streaming a 21 de março esta nova versão de "Profissão: Duro", o popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze.

"Adoro a tenacidade de Doug e acho que ele está a defender cineastas, filmes no cinema e a estreia em sala. Mas a Amazon sempre deixou claro que era streaming”, disse o ator numa nova entrevista à revista britânica Total Film.

“Só quero que o maior número possível de pessoas veja isto. E acho que vivemos num mundo que está a mudar a forma como vemos e assistimos a filmes e como são feitos", acrescentou.

Após contrariar a versão do seu realizador, referiu diplomaticamente: "O que está claro para mim, e o que tanto adorei, foi o profundo amor [de Liman] por este filme e o seu orgulho pelo quanto se importa com ele, o quão bom ele acha que é e o quanto as pessoas deveriam vê-lo".

Esta versão vai de encontro às revelações de uma investigação da Variety publicada há duas semanas, que dizia que tanto Liman como Gyllenhaal e o produtor Joel Silver preferiram aceitar um orçamento mais elevado para o seu filme e o lançamento direto em streaming (e mais compensações diretas) em detrimento da estreia nos cinemas.

A escolha era de fazer "Road House" por 60 milhões de dólares, garantindo a estreia nos cinemas, ou terem 85 milhões e o lançamento ser apenas em streaming. A segunda opção foi a escolhida.

Um maior orçamento também significa mais dinheiro à partida para produtores, realizador e estrelas principais, uma vez que, sem a estreia nos cinemas, não há as habituais compensações ligadas às receitas de bilheteira.

"Eles todos aceitaram o dinheiro", disse à Variety uma fonte que conhecia os detalhes das negociações.

TRAILER.