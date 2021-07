"O filme ‘A Lenda do Grande Prémio de Macau’, produzido pela DST, foi oficialmente selecionado como uma das seis nomeações na categoria de Best Event Film - Melhor Filme de Evento nos International Motor Film Awards 2021", pode ler-se no comunicado.

A obra do realizador local Sérgio Basto Perez "apresenta uma viagem pela história do Grande Prémio de Macau, guiada pelas vozes de pilotos de carros e de motos do passado e do presente, com um vislumbre da atmosfera única, caráter e emoção na ocorrência de um fim de semana no Grande Prémio de Macau", acrescentou a DST.

O filme foi desenvolvido para ser exibido no Museu do Grande Prémio de Macau, recentemente inaugurado. A estreia está marcada para 5 de agosto, sendo projetado duas vezes por dia, à exceção de terça-feira, quando o museu está fechado ao público.

Todos os filmes nomeados são elegíveis para as nomeações nos prémios de Realização Técnica, Melhor Fotografia, Melhor Acrobacia, Melhor Som e Melhor Edição, bem como para o Grand Prix Award.

Os resultados do International Motor Film Awards 2021 vão ser anunciados a 15 de setembro, em Londres.

A DST salientou que o evento internacional "reconhece os talentos em realização e produção, desde filmes de alta qualidade e anúncios publicitários, até às produções estudantis e independentes” e que "são considerados os óscares do mundo do automobilismo".