O realizador de "Blonde" conseguiu o que queria: a temida classificação etária "NC-17".

O filme de Andrew Dominik é para a Netflix e ainda não tem data de lançamento, mas a rara classificação da associação Motion Picture Association of America (MPAA) por "algum conteúdo sexual" interditaria o seu visionamento por menores de 18 anos nos cinemas dos EUA, mesmo que estivessem acompanhados por um dos pais ou guardião adulto (trata-se literalmente de "No Children Under 17").

Segundo a revista The Hollywood Reporter, este é o primeiro filme original produzido para plataforma de streaming a receber a classificação, normalmente associada ao cinema pornográfico (de facto, substituiu o "X" em 1990).

Na adaptação ao cinema de um aclamado livro de Joyce Carol Oates, Ana de Armas (Deep Water) representa a icónica Marilyn Monroe e o realizador de filmes como "Chopper" (2000) e "O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford" (2007) já tinha antecipado a classificação no mês passado: "É um filme exigente. Se o público não gosta, então o problema é da po*** do público. Não está a concorrer a um cargo político. É um filme NC-17 sobre Marilyn Monroe, de certa forma é o que querem, não é verdade? Quero ir e ver uma versão NC-17 da história de Marilyn Monroe".

O realizador acrescentou que a Netflix "insistiu" em contratar a editora Jennifer Lame (de "Tenet") para "conter os excessos do filme", que inclui uma cena de violação que também estava no livro, mas está grato pelo apoio da plataforma: "É muito mais fácil apoiar coisas que se gosta delas. É muito mais difícil quando não se gosta".

A maioria dos estúdios não faz ou edita os filmes de forma a que não recebam o "NC-17", que limita a distribuição nos cinemas e prejudicaria fortemente as receitas de bilheteira: a classificação americana para a maioria dos filmes para o grande público que saem dos estúdios de Hollywood, incluindo os de super-heróis, é o "PG-13", que significa existem alguns palavrões e/ou alguma sensualidade muito leve aceitáveis para um público adolescente.

Normalmente, o "R" de "Restrito" é a classificação mais "extrema" e significa que existem conteúdos adultos (violência, sexo) e os adolescentes com menos de 17 anos só podem entrar nos cinemas acompanhados de um dos pais ou guardião adulto. Foram os casos dos filmes "Deadpool" ou "Joker", por exemplo.

Como normalmente existe uma maior tolerância nos EUA para a representação de violência no ecrã, a classificação "NC-17" costuma ser um sinal de que a MPAA achou que nem o "R" é suficiente para as cenas de sexo. Exemplos famosos de filmes que a receberam são "Henry & June", "Polícia Sem Lei" (a versão de 1992), "Showgirls", "Crash", "Má Educação", "Sedução, Conspiração", "Vergonha" e "A Vida de Adèle".