A curta-metragem “Discos Pedidos” revela a realidade dos carismáticos programas da Rádio Altitude durante a época de tensão que antecedeu a revolução do 25 de Abril.

“Aborda o contexto dos programas de discos pedidos e da forma como eram feitos os pedidos. Alguns feitos por carta demoravam semanas a ser realizados, uns eram gratuitos e outros tinham de ser pagos”, salientou o autor do documentário à agência Lusa.

No filme documentário de dez minutos menciona-se também o contexto da época, as conotações a nível político, as músicas censuradas e como é que os temas iam parar aos programas.

A curta-metragem tem exteriores gravados no Parque da Saúde da Guarda, onde funcionou o antigo Sanatório Sousa Martins, e filmagens nas instalações da Rádio Altitude. As vivências e as histórias do tempo em que se pediam as músicas são partilhadas por antigos colaboradores daquela estação, a rádio local mais antiga do país que em 2023 celebrou 75 anos.

“Emílio Aragonêz, Albino Bárbara, Helder Sequeira e Carlos Martins guiam-nos através de histórias inusitadas, momentos de tensão e memórias de uma época em que a rádio desempenhava um papel muito importante na sociedade, oferecendo um fiel retrato de uma espécie de ‘jukebox’ do povo”, referiu Luis Sequeira.

O filme assenta numa conversa informal entre Emílio Aragonêz e Albino Bárbara como se estivessem numa sala de estar. Helder Sequeira foca-se nos elementos históricos, como as senhas para pagamento dos pedidos e as músicas mais pedidas pelos ouvintes. Carlos Martins dá voz ao programa de que foi autor, recuperando memórias num misto de nostalgia.

Luis Sequeira referiu que a conversa gravada entre Emílio Aragonêz e Albino Bárbara tem cerca de duas horas de duração. O autor relatou que foi recolhido imenso material e que foi necessário fazer muita triagem.

Deixa a ideia de um dia a informação dispensada poder ser aproveitada. “Até daria para fazer quatro ou cinco episódios relacionados com a Rádio Altitude”, assinalou.

Para além de Luis Sequeira na realização, o filme documentário contou com participação de Beatriz Lourenço, como assistente de realização; Miguel Rebelo diretor de imagem; Hugo Marques, montador e Mariana Sobral, diretora de produção.

A curta-metragem é apresentada hoje, no bar Gin Gibre, na Guarda, a partir das 18:30.