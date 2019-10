"Na nossa arte trabalhamos com coisas do campo do indizível. O cinema é uma arte física e eu gosto de abordá-la assim desde a maneira de filmar até às situações que se propõe. Gostei de ver a maneira do Miguel a dançar, a abordar as pessoas, de falar, uma certa calma e confiança", recordou.

Miguel Lobo Antunes, que no filme canta, dança e passa muitas cenas ao volante, contou à agência Lusa que o primeiro objetivo era conseguir passar o primeiro 'casting' "por uma questão de vaidade". "Não tinha bem consciência do que é que vinha a seguir".

Apesar de admitir a dureza das filmagens - textos e canções para decorar -, Miguel Lobo Antunes fala de "Technoboss" como um trabalho e não uma experiência, depositando toda a fé na direção de João Nicolau: "Ele disse que eu era capaz de fazer. Eu sou uma criação dele. Não sou ator nem vou continuar a ser ator".

Ainda assim, Miguel Lobo Antunes fez uma comparação: "Assim como no filme o aparecimento de Lucinda [uma das personagens] salva o Luís Rovisco - que estava a ficar incomodado com a situação de reforma e passa a ter uma vida nova - na minha vida, aparecer este filme dá-me outra vida aos 70 anos".

"Technoboss", que teve estreia mundial, em competição, no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), chega aos cinemas portugueses a 7 de novembro.