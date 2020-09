O filme "Technoboss", de João Nicolau, estreia-se na sexta-feira em Barcelona e em Madrid, revelou a produtora O Som e a Fúria.

Em "Technoboss", Miguel Lobo Antunes é Luís Rovisco, diretor comercial de uma empresa de aparelhos de segurança que está à beira de se reformar. Passa grande parte do tempo dentro do carro, em viagem, cantando os males da vida, até que se apaixona.

O filme, em tons de comédia e musical, ganhou em novembro o grande prémio do júri do Festival Internacional de Cinema de Sevilha, em Espanha, pela "elaborada, ingénua e musical doçura do seu tom e pelo humanismo".

"Technoboss" teve estreia mundial em 2019 no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), passou no DocLisboa, e já teve estreia comercial nas salas portuguesas, em França e no Brasil.

VEJA O TRAILER.