O filme “Terra Nova”, de Artur Ribeiro, é o candidato de Portugal a Melhor Filme Ibero-Americano nos Prémios Ariel 2022, atribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do México, anunciou hoje a Academia Portuguesa de Cinema (APC).

“A Direção da Academia Portuguesa de Cinema selecionou o filme ‘Terra Nova’, de Artur Ribeiro, para representar Portugal na edição de 2022 dos Prémios Ariel, como candidato a Melhor Filme Ibero-americano da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do México”, refere a APC num comunicado hoje divulgado.

A peça “O lugre”, de Bernardo Santareno, sobre a vida dos pescadores portugueses no Mar do Norte, serviu de inspiração para o filme, escrito e realizado por Artur Ribeiro e rodado ao longo de seis semanas, em 2018, em Portugal e no Mar do Norte.

O elenco integra Virgílio Castelo, João Reis, João Catarré, Vítor D’Andrade, Miguel Borges, João Craveiro, Pedro Lacerda e Vítor Norte.

A história desta coprodução luso-alemã, entre a Cinemate e a Lightburst Pictures, acompanha “a viagem épica” do bacalhoeiro Terra Nova, com o capitão a “arriscar uma travessia nunca antes tentada até à Gronelândia à procura de mais peixe”.

“Enquanto a tripulação enfrenta as tempestades e o frio do Atlântico Norte, o medo e conflito intensifica-se, numa luta aguerrida contra o mar e entre os homens”, lê-se na sinopse do filme.

Artur Ribeiro tem trabalhado em cinema e televisão, tendo assinado a correalização da série “Equador”, o argumento da telenovela “Belmonte” e do filme “RPG”, de Tino Navarro e David Rebordão.