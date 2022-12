"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, e "Tár", de Tood Field, empataram para melhor filme de 2022 nas votações da Associação de Críticos de Los Angeles (LAFCA).

A produção de ficção científica com Michelle Yeoh que aborda universos paralelos surrealistas (dois prémios ao todo), e o drama de Blanchett que se passa no competitivo mundo da música clássica (4 prémios) também já tinham liderado as nomeações para os Independent Spirit Awards, anunciadas a 22 de novembro, destacando-se entre a seleção de filmes independentes para ficar de olho nesta temporada de prémios.

O empate é uma surpresa, mas não é inédito: aconteceu logo em 1975, o seu ano inaugural, com "Um Dia de Cão" e "Voando Sobre um Ninho de Cucos"; em 1976 com "Rocky" e "Network - Escândalo na TV"; e 2013 com "Her - Uma História de Amor" e "Gravidade".

Numa rara coincidência, o filme de Todd Field, que chega aos cinemas portugueses a 9 de fevereiro, também foi eleito o Melhor Filme pela Associação de Críticos de Nova Iorque.

A LAFCA é uma das associações de críticos mais respeitadas dos EUA, mas a escolha de Melhor Filme alinhou apenas dez vezes em 47 com as dos Óscares. O eleito do ano passado, "Drive My Car", ganhou a Estatueta de Melhor Filme Internacional.

Com gosto por se distinguir pela diferença de escolhas em relação aos colegas, os críticos de Los Angeles deliberaram no sábado ao longo de várias horas e a sua lista indica sempre quem ficou em segundo lugar. Este ano, a novidade foi a das categorias de interpretação sem identificação de género, com dois prémios para Melhor Interpretação Principal e dois para Melhor Interpretação Secundária.

Para Melhor Interpretação Principal, os vencedores foram Cate Blanchett ("Tár") e Bill Nighy ("Living"), ficando em segundo lugar Danielle Deadwyler ("Justiça para Emmett Till") e Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo").

Os prémios de Melhor Interpretação Secundária foram para Dolly de Leon ("Triângulo da Tristeza") e Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado..."). Em segundo lugar ficaram Jessie Buckley ("A Voz das Mulheres" e Brian Tyree Henry ("Causeway").

Para Melhor Realização, foi escolhido Todd Field ("Tár"), ficando em segundo lugar S.S. Rajamouli (pelo épico indiano "RRR").

Lista de prémios

Melhor Filme

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e "Tár"

Melhor Realização

Todd Field ("Tár")

Segundo lugar: S.S. Rajamouli ("RRR")

Melhor Interpretação Principal

Cate Blanchett ("Tár") e Bill Nighy ("Living")

Segundo lugar: Danielle Deadwyler ("Justiça para Emmett Till") e Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Melhor Interpretação Secundária

Dolly de Leon ("Triângulo da Tristeza") e Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Segundo lugar: Jessie Buckley ("A Voz das Mulheres" e Brian Tyree Henry ("Causeway")

Melhor Argumento

“Tár"

Segundo lugar: "The Banshees of Inisherin"

Melhor Animação

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

Segundo lugar: "Marcel the Shell with Shoes On"

Melhor Filme Estrangeiro

"EO", de Jerzy Skolimowski (Polónia)

Segundo lugar: "Saint Omer", de Alice Diop (França)

Melhor Documentário

"All the Beauty and the Bloodshed", de Laura Poitras

Segundo lugar: "Fire of Love", de Sara Dosa

Melhor Montagem

"Aftersun"

Segundo lugar: “Tár"”

Melhor Design de Produção

"Avatar: O Caminho da Água"

Segundo lugar: “Tár"

Melhor Banda Sonora

“RRR”

Segundo lugar: "EO"

Melhor Fotografia"

"EO”

Segundo lugar: "Nope"

Prémio Experimental Douglas Edwards

"De Humani Corporis Fabrica", documentário franco-suíço de Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel

Prémio Nova Geração

"Retour à Séoul", de Davy Chou