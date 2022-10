Segundo uma primeira seleção de longas-metragens anunciada para o festival, em Huelva estará presente o documentário "Cesária Évora", que a jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca fez sobre aquela cantora cabo-verdiana, que um dia apelidaram de "Diva dos Pés Descalços".

"A importância de fazer um filme sobre esta incrível mulher africana surgiu há quase 11 anos, um dia depois do funeral de Cesária. Sentada à porta de minha casa, em São Vicente, emocionei-me com a tristeza e com a solidão que enchia o olhar das pessoas. Naquele momento, comecei a pensar: Quantos filmes existem sobre mulheres negras? E sobre mulheres negras, pobres, com mais de 50 anos, que, a morar em África, se tornaram um ícone internacional?", afirma Ana Sofia Fonseca, em nota de imprensa.

"Cesária Évora", que conta a história da artista, recorrendo a imagens de arquivo, gravações inéditas e testemunhos, teve estreia em março passado no festival South by Southwest, em Austin, nos Estados Unidos, e recebeu o prémio do público no IndieLisboa. Chega aos cinemas portugueses a 27 de outubro.

No festival de cinema de Huelva estará também o filme "Paloma", do realizador brasileiro Marcelo Gomes, numa coprodução entre o Brasil e Portugal, através da Ukbar Filmes.

"Paloma" inspira-se em factos reais e narra a história de uma mulher trans, agricultora, que decide casar-se pela igreja com o namorado, servente de pedreiro. "Desafortunadas coincidências transformam o evento numa manchete de noticiário nacional", descreve a coprodutora portuguesa.

O Festival de Cinema de Huelva decorrerá de 11 a 18 de novembro e da seleção oficial anunciada fazem parte também filmes do Panamá, da República Domonica e do Chile.