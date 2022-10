Os filmes portugueses “Ice Merchants”, de João Gonzalez, e “O homem do lixo”, de Laura Gonçalves, foram premiados no 67.º SEMINCI – Festival Internacional de Cinema de Valladolid, em Espanha, anunciou hoje a Agência da Curta-Metragem.

“Ice Merchants” foi distinguido com a Espiga de Prata, “‘pelo seu sentido de humor, poesia e comprometimento com a questão do aquecimento global’, conforme a declaração do júri”, e com uma Menção Honrosa, pelo júri da Espiga Verde do SEMINCI, que terminou no sábado, lê-se num comunicado hoje divulgado pela Agência da Curta-Metragem.

Já “O homem do lixo” venceu o prémio de Melhor Curta-Metragem Estrangeira, na secção Ponto de Encontro. O júri desta secção considerou tratar-se de "uma história terna sobre generosidade e admiração por um herói não cantado; uma bela, calorosa e íntima animação".

Na mesma competição, foi ainda premiada a longa-metragem “Alma Viva”, de Cristèle Alves Meira, com o Prémio Pilar Miró para Melhor Novo Realizador, como anunciado pela Midas Filmes no fim de semana.