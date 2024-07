O filme "Raticida", de João Niza Ribeiro, recebeu na sexta-feira o prémio de melhor curta-metragem na secção competitiva do Shortcutz Ovar, e "Ice Merchants", de João Gonzalez, foi o filme escolhido pelo público, anunciou o júri da mostra.

"Raticida", filmado no Porto, apresenta-se como "uma visão distópica urbana", a partir do quotidiano do protagonista, que o júri destacou como "retrato paralelo de uma comunidade migratória" confrontada "com as dificuldades em se adaptar ao meio socioeconómico do país atual".

O prémio especial do júri foi atribuído a "Palma", de Mónica Santos, a segunda distinção da realizadora no Shortcutz Ovar, onde em 2019 recebeu o prémio de melhor curta por "Entre Sombras", codirigida com Alice Guimarães.

"Azul", de Ágata de Pinho, teve o prémio de melhor primeira obra, enquanto o de melhor animação foi para "Garrano", de Vasco Sá e David Doutel.

"Ice Merchants", a premiada curta-metragem de animação de João Gonzalez, que obteve uma nomeação para os Óscares, no ano passado, foi eleita a preferida do público.

O júri do Shortcutz foi constituído pela programadora e realizadora Ana Castro, a cantora Laura Rui e o encenador Leandro Ribeiro. A seleção oficial contou com 24 curtas-metragens.

A entrega dos prémios decorreu na Escola de Artes e Ofícios, em Ovar, no distrito de Aveiro.

A rede Shortcutz visa apoiar a nova geração de cineastas, através exibição das suas obras e do contacto regular com o público. Em Portugal, a Shortcutz Ovar realiza-se desde 2017, centrada na divulgação da produção nacional.