Os dois vencedores do 6.º "GFN Award" foram anunciados, no sábado, na apresentação oficial da 25.ª edição do CineEco, que decorreu no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, na presença de público e de convidados especiais.

"Os dois filmes vão ser agora exibidos na edição deste ano do CineEco, com a presença dos cineastas vencedores", lê-se na nota.

Os 15 membros da GFN, considerada "a rede mais importante de festivais de cinema ambiental do mundo, selecionaram uma película (curta e longa) da sua última edição", adianta.

A fonte refere ainda que "coube aos jurados, localizados em diferentes países, escolherem o melhor filme de cinema ambiental 2018/19".

Este ano competiram a este troféu 26 filmes, nas categorias de "Melhor Curta-Metragem Internacional" e "Melhor Longa-Metragem Internacional", oriundos de Espanha, Áustria, Argentina, Rússia, Hungria, Canadá, Brasil, Japão, França, Portugal, Estados Unidos, México e Suíça.

Os filmes concorrentes foram indicados pelos festivais da rede GFN.

Nas edições anteriores, a atribuição do prémio coube aos festivais de Paris (França), Saragoça (Espanha), República Dominicana, São Francisco (Estados Unidos da América) e Toronto (Canadá), é também referido.

O CineEco - o mais antigo festival de cinema ambiental do mundo e o único em Portugal que versa sobre a temática das problemáticas ambientais e a emergência climática - vai decorrer em Seia, na Serra da Estrela, distrito da Guarda, de 12 a 19 de outubro.

O evento conta com uma seleção oficial de 80 filmes, de 20 países, "que abordam questões inerentes ao Ambiente e à Emergência Climática, uma reflexão geral sobre o impacto da ação do Homem na Terra".

Pelo segundo ano consecutivo, o CineEco e a Green Film Network, com o apoio do Turismo Centro Portugal, também organizam a segunda edição do Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente, que decorrerá de 12 a 14 de outubro.

O festival é organizado pelo município de Seia e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas.

O CineEco é membro fundador e faz parte da direção da Green Film Network, uma plataforma de 40 festivais de cinema ambiental.