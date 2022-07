Foi lançado esta quinta-feira um segundo trailer de "Não Te Preocupes Querida", o segundo filme como realizadora da atriz Oliva Wilde que tem gerado expectativa em Hollywood.

Com estreia a 22 de setembro (o trailer incorretamente indica 22 de outubro), as desconcertantes imagens do "thriller" psicológico destacam Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine e a própria Olivia Wilde, mergulhando num mundo utópico e também distópico onde as coisas não parecem ser o que aparentam, descrito pela realizadora como um cruzamento entre "Inception" , "Matrix" e "The Truman Show - A Vida em Direto".

TRAILER LEGENDADO.



Segundo a sinopse oficial, Alice (Pugh) e Jack (Styles) têm a sorte de viver na comunidade idealizada de Vitória, a cidade experimental que foi construída para abrigar os homens que trabalham para o ultrassecreto Projeto Vitória e as suas famílias. O otimismo social dos anos 1950, exacerbado pelo CEO do projeto, Frank (Pine) – que serve tanto como visionário corporativo como treinador de vida motivacional – é a base da vida quotidiana desta utopia.

Enquanto os maridos passam todos os dias dentro da sede do Projeto Vitória, a trabalhar no “desenvolvimento de materiais progressivos”, as suas mulheres – incluindo a elegante parceira de Frank, Shelley (Gemma Chan) – têm o luxo de poderem passar os seus dias a desfrutar da beleza, luxo e da vida social da sua comunidade. A vida é perfeita, com a companhia a responder a todas as necessidades dos residentes. Tudo o que pedem em troca é discrição e compromisso cego à causa da Vitória.

Mas quando pequenas fendas na sua vida perfeita começam a aparecer, expondo pequenas, mas sinistras falhas debaixo da atrativa fachada, Alice não consegue resistir a perguntar-se o que é que estarão realmente a fazer em Vitória, e porquê. Quanto é que Alice está disposta a arriscar para desmascarar o que se está a passar neste pedaço de paraíso?