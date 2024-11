A convenção D23 Brasil - Uma Experiência Disney entre 8 e 10 de novembro mostrou muitas imagens dos próximos lançamentos do estúdio, nem todas foram divulgadas na Internet.

Só os fãs em São Paulo tiveram direito exclusivo a trailers da Marvel do novo filme "Quarteto Fantástico" e das séries "Davedevil: Born Again", "Your Friendly Neighborhood Spider Man" e da segunda temporada de "X-Men 97", ambas animações. Da saga "Star Wars", foram mostradas imagens da nova série "Skeleton Crew" e da segunda temporada de "Andor".

Para os fãs que não estiveram no Transamérica Expo Center houve os trailers de "Mufasa: O Rei Leão" e dos dois próximos filmes do Universo Cinematográfico Marvel.

A 13 de fevereiro de 2025, chega “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, com Anthony Mackie e Harrison Ford como protagonistas: o primeiro é o novo Capitão América no grande ecrã, após a série do Disney+ "O Falcão e o Soldado de Inverno" e dos acontecimentos do final de "Vingadores: Endgame" (2019), enquanto o segundo substitui o falecido William Hurt como Thaddeus Ross, que passa de general a presidente dos EUA.

"Depois de se ter reunido com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, Sam vê-se no meio de um incidente internacional. Ele tem de descobrir a razão por detrás de uma conspiração global maligna antes que o verdadeiro cérebro faça com que o mundo inteiro fique vermelho", resume a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



A 1 de maio, será a vez de estrear "Thunderbolts*" (o asterisco é intencional e será explicado após a estreia, prometeu em setembro Kevin Feige, presidente da Marvel Studios), que junta vilões e renegados do Universo Cinematográfico, liderados por Yelena Belova ou seja, Florence Pugh, de “Viúva Negra”.

Parte da fase seis do MCU, o grupo inclui ainda Bucky Barnes (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Guardião Vermelho (David Harbour), Sentinela (Lewis Pullman) e a Taskmaster (Olga Kurylenko), além de John Walker (Wyatt Russell).

Não existe uma sinopse oficial, mas uma apresentação: "Existem pessoas más e pessoas piores ainda".

VEJA O TRAILER ORIGINAL.