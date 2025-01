O anúncio das nomeações para os Óscares é mais um evento de Hollywood afetado pela tragédia dos incêndios em Los Angeles, que já provocaram cinco vítimas.

Na quarta-feira à noite, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a mudança de revelação dos nomeados aos Óscares de sexta-feira, 17 de janeiro, para domingo, 19 de janeiro, com pormenores concretos sobre o evento a revelar mais tarde.

Também estendeu por 48 horas o período de votação, que começou na quarta-feira e agora terminará na terça-feira às 17h00 locais.

Várias sessões e outros eventos programados também foram adiados ou cancelados.

Atores, músicos e outras estrelas estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas pelos incêndios que consomem desde terça-feira as comunidades à volta de Los Angeles.

A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimónia dos Critics Choice Awards no domingo, com a organização a confirmar mais tarde que se vai realizar a 26 de janeiro.

Dezenas de casas foram consumidas pelas chamas no bairro de luxo de Pacific Palisades, onde as estrelas vivem em mansões situadas em colinas: entre os que perderam as suas casas estão Anthony Hopkins, Billy Crystal, John Goodman, Miles Teller, Eugene Levy, Anna Faris, Paris Hilton, Adam Brody e Leighton Meester.

A cantora e atriz Mandy Moore, da série "This is Us", contou no Instagram que deixou a sua casa com os filhos e animais de estimação, perante o avanço das chamas.

"A tentar proteger as crianças da tristeza imensa que sinto. Rezando por todos na nossa bonita cidade. Devastada pela destruição e pela perda. Não sei se a nossa casa se salvou", publicou.

Jamie Lee Curtis também evacuou e partilhou mais tarde nas redes sociais que toda a sua zona tinha desaparecido, mas a sua casa se tinha salvo. A viver a pouca distância da ex-mulher Jennifer Garner em Pacific Palisades, Ben Affleck também foi visto a deslocar-se a toda a velocidade à casa desta para a evacuar e aos três filhos.

Já James Woods publicou na rede social X (antigo Twitter) um vídeo que mostrava chamas a decorar a vegetação perto da sua casa em Pacific Palisades, enquanto preparava para abandonar o local. Horas mais tarde, confirmou à CNN que foi destruída e que ele e vários vizinhos tinham visto as suas apólices canceladas quatro meses antes por uma importante companhia de seguros.

Já Mark Hamill, estrela de "Star Wars", informou no Instagram que evacuou a sua casa em Malibu na terça-feira e relatou que "havia pequenos incêndios dos dois lados da estrada", referindo-se a uma rodovia que liga cidades da costa oeste americana.

Outros eventos cancelados em Hollywood

Chinese Theatre

Além do adiamento das nomeações aos Óscares e dos Critics Choice Awards, Hollywood também cancelou vários eventos desde terça-feira.

A antestreia de "The Last Showgirl", protagonizado por Pamela Anderson, potencial candidata aos Óscares foi cancelada, enquanto nuvens cor de cinza cobriam o céu de Los Angeles.

Não foi a única: a Universal também cancelou a antestreia de "Lobisomem" no Chinese Theatre, a Paramount fez o mesmo com o musical biográfico "Better Man", sobre Robbie Williams, e a Amazon com "Unstoppable", protagonizado por Jennifer Lopez.

Já a Netflix suspendeu um evento de gala sobre "Emília Pérez", que ganhou quatro Globos de Ouro no último domingo.

Foi ainda suspensa a rodagem das séries "Anatomia de Grey", "Hacks", "Abbott Elementary", "NCIS", "All American" e "The Pitt", assim como o programa noturno de entrevistas "Jimmy Kimmel Live". Por precaução, o regresso à produção de "Fallout2 também foi adiado por dois dias.

Já o parque da Universal Studios foi fechado devido às condições climáticas e ao avanço dos ventos.