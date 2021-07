O Eden-Théâtre, onde foram projetados os primeiros filmes dos irmãos Lumière, foi reconhecido oficialmente como o cinema mais antigo do mundo em funcionamento pelo Livro de Recordes do Guinness.

Localizado em La Ciotat, perto de Marselha, no sul da França, este cinema tem "a sala mais antiga do mundo em funcionamento", declarou no início de julho o guia de referência que junta e certifica os recordes mundiais.

Foi inaugurado a 15 de junho de 1889 neste pequeno porto mediterrâneo, então com 12 mil habitantes e que hoje conta com mais de 35 mil.

Nos seus primórdios, o Eden acolhia apresentações teatrais, concertos e até combates de boxe e greco-romana, relata a sua página on-line.

O seu proprietário à época, Raoul Gallaud, ficou amigo de Antoine Lumière, pai de Louis e Auguste Lumière, que tinha adquirido uma casa de verão na região.

Foi convidado a participar numa primeira "experiência cinematográfica" na casa dos Lumière, a 21 de setembro de 1895, e sugeriu a Antoine que repetisse a experiência no Eden, relatou à Agência France-Presse o diretor de comunicação do cinema.

Porém, durante a projeção organizada alguns dias mais tarde registaram-se problemas técnicos.

Antoine Lumière repetiu então a experiência em Paris, no Grand Café, desaparecido no século XIX, a 28 de dezembro de 1895. Esta data é hoje considerada pelos historiadores como a do nascimento do cinema.

Não houve novas projeções até 21 de março de 1899, quando o Eden exibiu uma série de filmes dos irmãos Lumière. Esta sessão é a que foi considerada e mantida pelo Guinness.

O histórico cinema fechou em 1982, após o seu proprietário ter sido assassinado por assaltantes que procuravam o dinheiro da bilheteira e por causa da redução das receitas. Antes de fechar definitivamente e cair no abandono em 1995, continuou a funcionar durante uma semana, uma vez por ano, para acolher pequenos festivais de cinema.

Após Marselha ter sido nomeada Capital Europeia da Cultura, foi possível juntar 6,5 milhões de euros para restaurar o cinema à antiga glória e reabrir as portas em outubro de 2013.