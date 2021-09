"Furiosa" vai chegar aos cinemas praticamente um ano mais tarde do que estava previsto e nove em relação em relação ao filme com Charlize Theron e Tom Hardy que o inspirou.

A prequela de "Mad Max: Estrada da Fúria" vai estrear a 24 de maio de 2024 em vez de 23 de junho de 2023, anunciou o estúdio.

Anya Taylor-Joy, conhecida por "A Bruxa", "Fragmentado" e a minissérie "Gambito de Dama", será a jovem Imperator Furiosa, papel que ganhou fama com Chzrlize Theron, com Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II ainda no elenco.

Anya Taylor-Joy

George Miller volta a ser o realizador e argumentista do projeto, que escreveu quando estava a preparar "Estrada da Fúria" e ao contrário deste, que essencialmente aconteceu durante três dias e duas noites, decorre ao longo de muitos anos.

Num apresentação em abril, o realizador prometeu que o novo filme vai parecer familiar a quem conhece a saga "Max Max" que iniciou com Mel Gibson em 1979, e principalmente "Estrada da Fúria", mas também que "será único". A banda sonora voltará a ser de Junkie XL.

A rodagem arranca no início de 2022 na Austrália e será a maior a maior produção de sempre no país.

"Mad Max: Estrada da Fúria" foi nomeado para 10 Óscares, incluindo Melhor Filme, algo pouco comum para um filme do género, ganhando seis estatuetas em categorias técnicas.

A valorização artística tem crescido desde 2015, com a presença em listas dos melhores filmes do século XXI.

RECORDE O TRAILER DE MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA"