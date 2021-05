São as primeiras imagens do novo filme de M. Night Shyamalan, "Presos no Tempo", que aborda dois grandes medos da Humanidade: envelhecer e morrer.

Com o título original de "Old", o filme será o primeiro de dois "thrillers" anunciados em 2019 pelo realizador de "O Sexto Sentido" e "O Protegido" (2000), que vão chegar aos cinemas este ano e em 2023.

Com ressonâncias da série "Lost - Perdidos", mas adaptando uma banda desenhada francesa chamada "Sandcastle", de Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters, o "thriller" mostra uma família numas férias tropicais que descobre que a praia isolada onde passam algumas horas está de alguma forma a fazer com que envelheçam rapidamente... reduzindo as suas vidas a um único dia.

O trailer revela um elenco internacional com Gael García Bernal, Vicky Krieps, Alex Wolff, Rufus Sewell, Ken Leung, Thomasin McKenzie, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott e Kathleen Chalfant.

A estreia está anunciada para 22 de julho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.