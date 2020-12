George Clooney defendeu Tom Cruise após a divulgação pelo tablóide britânico The Sun de uma gravação em que este dá uma descompostura aos gritos e palavrões a cerca de 50 membros do sétimo filme "Missão Impossível" após ter apanhado duas pessoas a não seguir as regras de distanciamento social.

OIÇA A GRAVAÇÃO.

"Ele não reagiu com exagero porque é um problema”, explicou numa entrevista ao programa de rádio de Howard Stern em que promovia o seu novo filme para a Netflix "O Céu da Meia-Noite".

"Tenho um amigo que é AD [assistente de realização] noutra série de TV que teve quase exatamente a mesma coisa a acontecer, com uma resposta não tão extrema", acrescentou.

Mas o apoio é mais à mensagem do que ao estilo: Clooney admitiu que não teria sido tão agressivo pessoalmente porque não é o seu estilo.

"Estás numa posição de poder e é complicado. Tens uma responsabilidade em relação a todos os outros e ele está absolutamente certo sobre isso. Se a produção parar, muitas pessoas perderão os seus empregos. As pessoas precisam perceber isso e ser responsáveis. Só não é o meu estilo responsabilizar todos daquela forma", explicou.

"Acho que não ajuda necessariamente apontar para pessoas específicas daquela forma... mas todas as pessoas têm o seu próprio estilo. Quem esteve naquela rodagem irá contar-nos mais sobre isso. Percebo porque é que ele fez aquilo. Ele não está errado sobre isso. Só não sei se teria feito assim tão pessoalmente, mas não conheço todas as circunstâncias, portanto talvez ele tenha falado disto antes 10 ou 15 vezes", concluiu.

Segunda uma fonte do mesmo The Sun, Tom Cruise voltou a chatear-se a sério logo na terça à noite após saírem as primeiras notícias sobre a gravação, que já se tornou viral.

Além de ser a estrela principal, o ator tem responsabilidades acrescidas como produtor num filme que custa mais de 200 milhões de dólares.

Após ter sido interrompida em fevereiro em Veneza, ele liderou os esforços para a rodagem recomeçar no verão com grandes medidas de segurança, chegando a pagar do seu bolso o aluguer de um navio para manter a equipa isolada durante a estadia na Noruega.

Em outubro, houve uma crise e paragem após 12 pessoas terem testado positivo em Veneza.

Com a estreia de "Missão Impossível 7" prevista para 18 de novembro de 2021, a primeira notícia do The Sun indicava que o ator está a certificar-se pessoalmente que não haja mais atrasos após o regresso a Inglaterra há duas semanas.

"Quero o padrão de excelência. Estão a fazer agora filmes em Hollywood por nossa causa! Porque acreditam em nós e no que estamos a fazer! Estou ao telefone com todos os estúdios à noite, seguradoras, produtores, e eles estão a olhar para nós e a usar-nos para fazer os seus filmes. Estamos a criar milhares de empregos. Nunca mais quero voltar a ver isso! E se não o fizerem [cumprir as regras] estão despedidos, se vos volto a ver a fazer isso vão daqui para fora. E se alguém nesta equipa o fizer, acabou — e tu também e tu também. E tu, nunca mais voltes a fazer isso", ouve-se logo nos primeiros momentos da gravação, com palavrões pelo meio.

"Nada de desculpas. Podem dá-las às pessoas que estão a perder as suas casas por causa da nossa indústria estar fechada. Não vai colocar comida nas suas mesas ou pagar a universidade. É com isso que durmo todas as noites. O futuro da nossa indústria. Portanto, lamento muito, estou para lá das vossas desculpas", continua a gravação com a estrela claramente frustrada com a situação.

"Não vamos interromper este filme! [...] Estou a ser claro? Percebem o que quero? Entendem a responsabilidade que têm? Porque vou lidar com os vossos motivos. E se não conseguirem ser razoáveis e eu não conseguir lidar com a vossa lógica, estão despedidos. É isso. Confio em vocês para estarem aqui [...] Filmes estão a fazer-se por causa de nós. Se pararmos vai custar às pessoas empregos, as suas casas, as suas famílias. É isso que está a acontecer [...] E eu importo-me com vocês, mas se não me vão ajudar, vão embora. OK? Veem aquela pau? Quantos metros são?", continua a ouvir-se na gravação com mais de dois minutos.