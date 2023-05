Os argumentistas que trabalham nas produções de cinema e televisão dos EUA começaram uma greve geral na terça-feira à uma da tarde em Los Angeles (nove da noite no horário de Lisboa).

Aos piquetes de greve à frente dos estúdios em Los Angeles e Nova Iorque no primeiro dia juntaram-se atores como Rob Lowe, Natasha Lyonne, Josh Gad, Jon Cryer e Frances Fisher.

A paragem, que pode atrasar a produção de séries e filmes se perdurar, foi decretada após o fracasso do diálogo entre o sindicato dos argumentistas dos EUA (WGA) e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP).

Ao contrário da COVID-19, que forçou a uma paragem imediata, os grandes estúdios como a Disney e plataformas de streaming como a Netflix começaram a preparar-se desde o outono do ano passado para esta eventualidade.

Passadas quase 24 horas, o impacto da primeira paragem no setor desde 2007-2008 ainda está a ser digerido pela indústria, mais afetada na frente televisiva do que a do cinema.

Os primeiros afetados foram os programas noturnos de entrevistas, conhecidos como "late shows", com os respetivos canais a prepararem reexibições de "Jimmy Kimmel Live!", "The Late Show with Stephen Colbert", "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", "Late Night with Seth Meyers", "Last Week Tonight with John Oliver", "Real Time with Bill Maher" ou "The Daily Show".

Também o "Saturday Night Live" fechou a produção, cancelando o episódio para 6 de maio que teria como anfitrião Pete Davidson, um antigo membro do elenco fixo do lendário programa de variedades.

Apesar da "corrida" para terminar argumentos antes do início da greve, há séries que pararam: na lista em atualização destacam-se "Yellowjackets", "Cobra Kai", "Abbott Elementary", "Big Mouth", "Night Court" e "Power Book III: Raising Kanan".

Várias produções atualmente em rodagem, como "House of the Dragon", "The Acolyte" ou "Andor", não serão afetadas pois os argumentos estão prontos. No entanto, se existirem alguns por fechar ou a necessitar de serem reescritos, os respetivos estúdios podem ter problemas.

Além disso, a maioria dos estúdios de cinema e televisão têm argumentistas sempre presentes na rodagem para possíveis alterações, o que não é possível durante a greve. 'Showrunners' de séries que pertençam ao sindicato dos argumentistas também não podem trabalhar nos textos.

Vários estúdios e realizadores ainda procuram esclarecer se ou até que ponto os argumentos podem ser mexidos sem a presença dos respetivos profissionais.

Fontes internacionais avançaram com a possibilidade de Hollywood tentar recrutar argumentistas do Canadá, Grã-Bretanha e Austrália, para substituir os colegas americanos, mas os respetivos sindicatos avisaram os seus membros para não seguirem por esse caminho (e os que já trabalham em produções americanas tiveram de parar).

Produções de estúdios com base na Europa e não signatários do WGA não são afetadas e poderão continuar a trabalhar com profissionais de todo o continente.

Além de salários mais altos, um dos motivos do contencioso é a exigência de maior participação nos lucros gerados pelas reproduções nas plataformas de streaming. Líder do mercado, a Netflix pode resistir: com 75% dos seus subscritores fora dos EUA, as produções internacionais são cada vez mais importantes e dependem de profissionais dos respetivos países.

Outras pessoas na indústria dizem que o "timing' da greve pode mesmo beneficiar os estúdios e as plataformas, que precisam reduzir custos devido às pressões económicas. No caso do setor do streaming e passada a fase de grande expansão, existe uma pressão dos investidores para gerar lucro, reduzir custos e ser mais mais responsável com o investimento, fazendo menos programas.

Na parte do cinema, a maioria dos filmes para 2024 estão em pós-produção ou em fase adiantada da rodagem e não serão afetados.

Existem relatos de que os profissionais do setor americano passaram as últimas semanas a "terminar furiosamente os argumentos para cumprir o prazo final antes da greve", assim como os dos "pacotes" de filmes prioritários que serão vendidos a investidores no Festival de Cannes.

"007: Quantum of Solace"

A questão que se pode colocar com essa aceleração é a qualidade dos filmes que serão lançados na fase mais adiantada de 2024 e a partir daí. Um dos exemplos mais célebres da última greve deste tipo em Hollywood, que começou a 5 de novembro de 2007 e se prolongou por 100 dias, com prejuízos de 2 mil milhões de dólares, é o de "007 - Quantum of Solace": o segundo filme e consensualmente visto como o pior de Daniel Craig como James Bond foi um dos muitos projetos apressados com o que o ator descreveu mais tarde com "a estrutura mínima de um argumento".

Tal como nas séries, filmes americanos em rodagem ou que se preparam para arrancar terão o mesmo problema das séries: sem argumentistas no 'set', não poderão fazer alterações ao texto.

O maior problema na área de cinema surgirá se a greve durar quatro meses ou mais: os estúdios serão forçados a adiar as estreias de filmes em 2024.

As manifestações da greve em 2007

Segundo o sindicato dos argumentistas, as respostas dos estúdios às exigências foram "insuficientes, dada a crise existencial que os argumentistas estão a enfrentar".

O WGA acusa os estúdios de tentarem fazer com que os argumentistas sejam tratados "por completo como contratados independentes".

Já a Aliança de Produtores de Cinema e Televisã (AMPTP) afirmou que ofereceu uma "proposta de pacote integral", com pagamentos maiores, mas que não está disposta a melhorar a proposta "devido à magnitude de outras propostas que estão sobre a mesa".

O que está em jogo é "determinar como seremos compensados financeiramente pela difusão em streaming", não apenas agora, mas também no futuro, disse à France-Presse um argumentista de televisão de Los Angeles.

Os argumentistas dizem que está a ser difícil ganhar a vida com o seu trabalho, com salários desfasados ou mesmo em queda devido à inflação, enquanto os seus empregadores obtêm lucros e aumentam os salários dos seus executivos.

Estima-se que nunca tenha havido tantos argumentistas a trabalhar pelo salário mínimo fixado pelos sindicatos, enquanto os canais de televisão contratam menos pessoas para escrever séries, que são cada vez mais curtas.

Um dos principais pontos de discórdia é sobre como os argumentistas são pagos pelas séries difundidas por streaming, que em plataformas como a Netflix costumam permanecer disponíveis durante anos após terem sido escritas.

A AMPTP afirmou que a exigência do sindicato por "funcionários obrigatórios" nos estúdios, o que implicaria um quadro fixo de argumentistas "durante um período específico, sejam eles necessários ou não", foi um dos pontos de divergência.

Outro ponto foi a fórmula de pagamento dos argumentistas das séries exibidas nas plataformas de streaming, que em empresas como Netflix costumam ficar disponíveis durante anos.

Há várias décadas, os argumentistas recebem "direitos residuais" pela reutilização das suas obras, por exemplo, em repetições de televisão ou vendas de DVD. Isto é, uma percentagem das receitas do respetivo estúdio para o filme ou programa, ou uma taxa fixa por cada vez que um episódio é exibido.

Porém, com o streaming, os argumentistas simplesmente obtêm um pagamento anual fixo, mesmo se o seu trabalho tiver um grande sucesso, como "Bridgerton" ou "Stranger Things", vistas por milhões de espectadores em todo o mundo.

O WGA pede a reavaliação destes valores, hoje "demasiado baixos em vista do maciço reaproveitamento internacional" destes programas. O sindicato também quer discutir o impacto futuro da inteligência artificial na profissão de argumentista.

Os estúdios afirmam que os "pagamentos residuais" aos argumentistas atingiram um recorde de 494 milhões de dólares em 2021, contra 333 milhões dez anos antes.

Isto ocorreu, em grande parte, graças ao auge dos trabalhos de argumentistas vinculado ao aumento da procura de conteúdo por streaming.

Após os elevados gastos dos últimos anos, quando as plataformas de streaming concorrentes tentavam a todo custo aumentar os seus subscritores, os estúdios agora estão sob intensa pressão dos investidores para cortar gastos e obter lucro. E negam utilizar as dificuldades financeiras como pretexto para reforçar a sua posição nas negociações com os argumentistas.

"Acredita que Disney demitiria sete mil pessoas por diversão?", indicou um fonte próxima à Aliança de Produtores de Cinema e Televisão.

A greve dos argumentistas pode ser apenas o início da batalha: terminam no final de junho os contratos com o DGA, sindicato dos realizadores, e o SAG-AFTRA, o dos atores, que expressaram solidariedade com os argumentistas.

Alguns dos mesmos temas à volta do negócio dos streaming estarão presentes nessas negociações.

"Tudo mudou com as plataformas de streaming e todos devem ser compensados pelo seu trabalho", declarou a atriz Amanda Seyfried à revista Variety na segunda-feira.

A atual greve também foi apoiada pelo sindicato dos produtores, que destaca que se trata de uma "decisão difícil" para lutar por uma "mudança significativa".